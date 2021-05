Oroscopo Branko oggi martedì 4 Maggio 2021, previsioni tutti i segni

Pesci (20/02 – 20/03)

Annulla i malintesi con un tono più profondo nelle conversazioni con amici e persone vicine. Da oggi Mercury faciliterà il dialogo con la famiglia e l’organizzazione della casa. Ottimo per risolvere i problemi in sospeso del passato e rendere più leggero. La giornata sarà pigra. Trova spazi per rilassarti, meditare e valutare i tuoi sogni. Nuove informazioni cambieranno il tuo modo di pensare.