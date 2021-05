Gegia, chi è l’ex fidanzato toy boy di Gegia? Francesca Antonaci, età e figli

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Francesca Antonaci conosciuta con il nome di Gegia è una delle attrici più conosciute della televisione e del cinema italiano. Grazie alla sua simpatia, alla sua ironia e al suo talento ha conquistato il cuore di migliaia di persone che la seguono con affetto.

Gegia è nata a Galatina il 16 luglio del 1969. Da piccola vuole diventare ballerina ma ben presto la sua comicità prende il sopravvento. Il suo esordio arriva a Antenna 3 Lombardia come presenza comica all’interno di Bingooo, condotto da Renzo Villa.

La svolta, però, arriva nel 1981 quando partecipa a Sotto le stelle, programma in onda su Rai 1 programma diretto da Gianni Boncompagni. Nella metà degli anni ’80 ottiene grandissima popolarità diventando l’anti-diva per eccellenza. In questi anni partecipa a tantissimi film come: la sai l’ultima sui matti?, Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio, Il tassinaro, se tutto va bene siamo rovinati e tante altre pellicole di successo.

Ottiene un grande riscontro anche in televisione dove partecipa a serie tv di successo come Linda e il brigadiere, I misteri di cascina Vianello. Anche negli anni 2000 la sua presenza è richiesta in tantissimi film di successo come: Don Matteo, Valeria medico legale, incantesimo, Il giudice mastrangelo e Provaci ancora prof.

Lei si chiama Francesca Carmela Antonaci, in arte Gegia: negli anni ’80 divenne famosa come attrice nelle celebri ‘commedie all’italiana’, al fianco di attori come Lino Banfi e Jerry Calà.

Ora l’attrice ha 55 anni e, durante un’intervista al settimanale ‘Nuovo’ ha confessato di avere un partner molto più giovane di lei,: si chiama Michele, ha 24 anni ed è il ragazzo immagine protagonista del tormentone estivo “Mamma Dance”.

“Mi piace ma è molto più giovane di me e ho paura di scottarmi – commenta Gegia su ‘Nuovo’ – Così al mare raffreddo i bollenti spiriti. E’ difficile arginare il suo grande desiderio di riempirmi di baci e coccole. Ci stiamo frequentando però non me la sento ancora di dire che è il mio amore. La nostra è un’amicizia assai particolare. All’inizio non gli ho dato troppa corda. E’ stato lui a fare il primo passo. Sono più di due mesi che ci frequentiamo. Fin dall’inizio della nostra storia ho avuto difficoltà nel confrontarmi con un uomo molto più giovane di me. Non ho figli ma certe volte Michele è come se lo fosse. Mi fa tenerezza anche se lo ammetto, è bello da morire”.

“Sono stata scelta tra tante attrici per la Pizza Feliciana, che è molto apprezzata da quelle parti”.

Un periodo davvero postivi per Gegia, al secolo Francesca Carmela Antonaci, che è interprete a teatro con “Brancaleone e la sua armata”, a breve al cinema e star in Polonia: “Spot, manifesti – ha raccontato a “Nuovo” – e foto stanno avendo grosso successo. E mi hanno anche chiesto di posare per un calendario sexy”.

In Polonia la sua carriera è lanciatissima (“sono intelligenti! Li vengo considerata brava e bella. In Italia invece dicono che sono bruttina”) e l’idea del calendario l’ha convinta da subito: “Sono rimasta piacevolmente sorpresa e ho accettato. (…) L’idea è nata mentre realizzavamo la campagna pubblicitaria per questa famosa pizza. E io mi sono prestata con gioia, anche per mostrare che, nonostante i miei 58 anni, sono ancora una bella donna. Un calendari divertente, che non sarà distribuito in Italia ma solo in Polonia. Mi mostro in biancheria intima, niente di volgare”.