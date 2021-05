Marisa Laurito: età, ex marito, compagno Pietro, figli e vita privata

Rimanici aggiornato seguici anche su Facebook

Classe 1944, Francesco “Ciccio” Cordova, nasce a Forlì in una famiglia napoletana. E’ cresciuto calcisticamente prima nel Flegrea, durante il campionato 1962/63 si trasferisce alla Salernitana e l’anno successivo è stato acquistato dal Catania facendo il suo ingresso in serie A. Nel 1967 si trasferisce alla Roma di Alvaro Marchini, diventando un leader per la squadra giallorossa e trovando l’amore con Simona Marchini, figlia del presidente della Roma. Nel 1968/69 ha vinto la seconda Coppia Italia della Roma, il suo primo trofeo con la squadra. Tre anni dopo, invece, guadagna da capitano il trofeo Anglo Italiano. In totale ha giocato con la Roma 212 partite, molte con la fascia di capitano.

È una delle più grandi attrici italiane, Marisa Laurito. Esordita in questo mondo davvero giovanissima, la splendida napoletana è riuscita, nel corso degli anni, a costruirsi una carriera davvero da invidiare. E, d’altra parte, ammirando la sua simpatia e bravura, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Cosa sappiamo, però, della sua vita privata? Come dicevamo precedentemente, l’attrice napoletana è stata sposata. Ecco, ma con chi? Siete proprio curiosi di sapere chi è l’ex marito di Marisa Laurito? Ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa.

Era esattamente l’anno 2001 quando Marisa Laurito è convolata a nozze con Franco Cordova, ex calciatore. Con indosso un abito rosso, da come si legge sul web, l’attrice napoletana ha detto “si” all’ex centrocampista romano dinanzi ai tantissimi invitati, tra cui anche il leggendario Renzo Arbore. Dal loro matrimonio, purtroppo, non sono nati figli. Ma non è affatto finita qui. Sapete che le nozze tra la Laurito e Cordova sono durate davvero pochissimo? Si, avete letto proprio bene: il matrimonio tra i due, infatti, è terminato soltanto l’anno dopo.