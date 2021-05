Samantha Curcio: chi è, età, lavoro, vita privata e Instagram

Samantha Curcio: chi è, età, che lavoro fa, Instagram

Samantha è nata a Sapri, in provincia di Salerno, nel 1990. Ha dunque attualmente 30 anni. Non si sa molto sul lavoro di Samantha, sappiamo che ora vive a Roma dove si era inizialmente trasferita per studiare. Sarà ancora così? Oggi la conosceremo meglio e scoprirete tanti aspetti di lei che forse non immaginavate! Intanto, per seguirla sui social potete unirvi ai suoi 3500 follower al suo profilo instagramb @la_samanthide

Originaria di Sapri, in provincia di Salerno, e romana d’adozione, Samantha Curcìo ha vissuto per diversi anni in un appartamento con una ragazza che, con il tempo, è diventata come una sorella e da poco si è trasferita con due nuovi coinquilini. «Ho lavorato per anni in un bar come cassiera qui a Roma. Se non fossi stata scelta come tronista probabilmente sarei tornata dai miei» ci ha confessato, «ma alla fine ho deciso dì restare».

Legatissima alla sua famiglia, Samantha ha un rapporto speciale con papà Rocco: «Lo sento spessissimo durante la giornata, messaggiamo tantissimo. Sono conscia di essere la sua cocca, anche se non è un tipo da complimenti, non credo di averne mai ricevuti da lui. Siamo molto simili nel carattere, Punica differenza è che lui è calmo mentre io sono super apprensiva». A proposito dì uomini speciali, Samantha è legatissima anche a suo nonno paterno, Giuseppe: «È stata la persona più importante della mia vita.

Sono identica a lui, i miei occhi li ho presi da lui». Pur essendo la “cocca di papà”, Samantha non è figlia unica ma ha una sorella: «Si chiama Rossella, siamo l’opposto l’una dell’altra. Abbiamo vissuto due adolescenze molto diverse, io sono un po’ la pecora nera della famiglia e anche se sono la seconda figlia di fatto ho spianato la strada a lei, per quanto riguarda le “concessioni” dei nostri genitori.

Rossella e io» continua Samantha, «abbiamo due modi diversi di intendere la vita, ma a modo nostro ci vogliamo davvero molto bene». A trent’annì, Samantha ha un cassetto pieno di sogni da realizzare, e tantissime passioni tra cui quella per il canto: «Ultimamente ho un po’ abbandonato questa passione, e mi sento in colpa da morire con me stessa per non aver avuto il coraggio di portarla avanti».