Giacomo Czerny: chi è, età, lavoro, Instagram e vita privata

Giacomo Czerny: chi è, età, lavoro, vita privata, tutto sul nuovo tronista di Uomini e Donne

Giacomo Czerny è il nuovo tronista di Uomini e Donne. Giacomo, classe 1995, è nato a Sarzana (La Spezia), ha 25 anni e nella vita lavora come videomaker. Ama i tatuaggi e, come ha spiegato nel video di presentazione, ogni segno che ha sulla pelle ricorda un momento particolare e importante della sua vita. Della sua vita sappiamo anche che ha un nipotino nato da poco.

«Le prime settimane trascorse qui a Roma, lontano da casa, non sono state semplici da affrontare» ci ha confessato Giacomo Czerny, che ha deciso di aprirci l’appartamento del residence immerso nel verde in cui vive da quando è sul trono; «avevo paura di non riuscire ad adattarmi, e così mi sono concentrato sul lavoro.

Ho lavorato talmente tanto che in sole due settimane ho concluso tutto. Poi, fortunatamente, il mio stato d’animo è migliorato, mi sono abituato a questa ”nuova vita” e adesso ho una mia routine. Mi alzo presto la mattina, mi alleno in vista dell’estate, cucino e cerco di mangiar bene, guardo qualche film».

Per sentirsi a casa, anche ora che è lontano da Sarzana, suo paese natale, ha portato con sé l’inseparabile chitarra, il computer, la sua Reflex e una Polaroid che usa per immortalare i momenti più significativi del dietro le quinte di questa sua esperienza a Uomini e Donne.

Tra le passioni di Giacomo ci sono i cappelli, «mi dispiace tanto non poterli indossare in puntata (ride)» e i giubbotti, tanto che ne ha portati con sé tantissimi. Pur avendo un buon rapporto con la famiglia, il videomaker venticinquenne non sente spessissimo ì genitori. «I miei sono arrabbiatissimi con me, perché sono uno che non si fa sentire tantissimo.

In realtà odio parlare della mia vita personale anche se poi vedono tutto in tv! (Ride). Cerco comunque di sentirli, anche con videochiamate, una volta al giorno ma sono loro a chiamarmi». Oltre la famiglia, Giacomo sente spessissimo la sua migliore amica: «Lei mi ha aiutato tanto in questo percorso perché secondo me, più di un consiglio maschile, in questo percorso avevo bisogno di un aiuto femminile e lei si è rivelata fondamentale».