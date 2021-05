Programmi Tv oggi lunedì 10 Maggio 2021, Film stasera in Tv cosa guardare

Su Rai Uno alle 21.25 Chiamami ancora amore «La mela» Rosa (Claudia Pandolfi) indaga sui primi mesi di vita di Pietro e su come Anna (Greta Scarano, 34) si è occupata del bambino. A obbligarla sono le accuse rivolte da Enrico alla moglie e le prove da lui raccolte per dimostrare che all’epoca la donna trascurava il figlio. Rosa interroga per primo il pediatra di Pietro.

Su Rai Due alle 21.20 A Napoli non piove mai Dopo una lite col padre, Barnaba (Sergio Assisi, 48), che soffre della sindrome di Peter Pan, si trasferisce a casa di Jacopo, un suo vecchio compagno di scuola con manie suicide. Un giorno, Barnaba incontra in chiesa Sonia (Valentina Corti), una giovane restauratrice che sviene davanti alle opere d’arte.

Su Rai Tre alle 21.20 Report Le inchieste del programma di Sigfrido Ranucci (59) lasciano il segno: il gup di Vicenza ha rinviato a giudizio le persone coinvolte nell’inquinamento che sarebbe stato causato da un’azienda di Trissino che produceva composti a base di fluoro. Un caso di cui “Report” si era occupato nel 2016.

Su Rete 4 alle 21.20 Quarta Repubblica Come sempre da oltre un anno, nello studio del programma ideato e condotto da Nicola Porro (51) si fanno i conti con una realtà in continuo mutamento come quella generata dalla pandemia. Ne stiamo finalmente uscendo, o le riaperture tanto invocate sono state premature? Se ne discute con gli ospiti.

Su Canale 5 alle 21.20 L’Isola dei Famosi llary Blasi (40) si collega con i naufraghi per parlare con loro di quanto accaduto sull’isola durante il fine settimana. Come sempre qualcuno avrà la possibilità di parlare per qualche minuto con parenti e amici presenti in studio. Nel finale, dopo la prova leader, arriverà puntuale il momento delle nomination.

Su Italia 1 alle 21.20 John Wick Yosef (Alfie Alien), figlio di un criminale russo, aggredisce in casa John Wick (Keanu Reeves, 56) per rubargli l’automobile, una Mustang del 1969, e gli uccide il cane, che era l’ultimo regalo della defunta moglie di John. Non sa che Wick è un ex killer, considerato nell’ambiente una leggenda.

Su La 7 alle 21.15 IL GIURATO (Usa 1995) di Brian Gibson con Demi Moore, Alee Baldwin Annie viene scelta come giudice popolare in un processo di mafia. Intanto conosce un uomo misterioso: è un killer che minaccia di ucciderle il figlio se non eseguirà i suoi ordini….

Su TV 8 alle 21.30 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL Bruno Barbieri visita alcune dimore storiche per scegliere il miglior hotel del Chianti. A contendersi la vittoria sono 4 strutture: Hotel Villa La Palagina, Borgo Casa al vento, Villa I Barronci Resort 8 Spa, Villa San Sanino Relais.

Su Nove alle 21.25 FUORI IN 60 SECONDI (Usa ’00) di Dominic Sena con Nicolas Cage, Angelina Jolie L’ex ladro d’auto Memphis Raines torna in azione per aiutare il fratello. Un boss minaccia di ucciderlo se non gli saranno consegnate 50 vetture di lusso entro 72 ore.

Su Mediaset 20 alle 21.00 CAPPUCCETTO ROSSO SANGUE (Usa 2011) di C. Hardwic-ke con Amanda Seyfried Velerie è stata promessa in sposa al ricco Henry, ma lei è innamorata di Peter. Quando i due ragazzi decidono di fuggire, la sorella di Velerie viene uccisa da un lupo mannaro e…

Su Rai 4 alle 21.20 RESIDENT ALIEN (1^ st., ep. 3) «Secrets» con Alan Tudyk, Sara Tomko Harry fa di tutto per mantenere il suo segreto al sicuro, ma non è facile. Nel frattempo, Asta è costretta ad affrontare il proprio passato. A seguire, ep. 4 «Birds of a Feather».

Su Iris alle 21.00 HEART OF THE SEA – LE ORIGINI DI MOBY DICK (Usa 15) con Chris Hemsworth Inverno 1820: la nave comandata dal primo ufficiale Chase viene attaccata da una balena di dimensioni enormi. Pochi marinai si salvano: tra di loro il piccolo Thomas Nickerson che…

Su Rai Movie alle 21.10 SIERRA CHARRIBA (Usa 1965) di Sam Peckinpah con Charlton Heston Il maggiore Dundee deve catturare il capo indiano Sierra Charriba, che fa razzia nella regione. Compiuta la missione, però, cade in un’imboscata che finisce in un massacro.

Su Paramount Network alle 21.10 UN SAN VALENTINO MOLTO SPECIALE (Usa 2019) con B. Penny, R. Leigh Cook Note e Frankie hanno deciso di sposarsi. IVI a dopo un pessimo risultato a un test di compatibilità e gualche problema al lavoro, cominciano ad avere dei ripensamenti…

Su La 5 alle 21.10 ROSAMUNDE PILCHER: IL FANTASMA DI CASSLEY (Ger. 2017) con Martin Gruber, Patricia Meeden La guardia del corpo Riley Owen ha un insolito incarico: deve proteggere Lady Anjali Cassley da un fantasma. Ben presto, rimarrà affascinato da lei.

Su Cine 34 alle 21.00 PERFETTI SCONOSCIUTI (It. ’16) di P. Genovese con Marco Giallini, Edoardo Leo Durante una cena con gli amici, Èva propone un gioco: mettere sul tavolo i cellulari e condividere con gli altri chiamate e messaggi. Ma il passatempo prende una piega inaspettata…

Su La 7 D

9.40 MARIE CURIE Documenti

9.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.10 I MENÙ DI BENEDETTA

11.25 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.10 BODY OF PROOF Telefilm (2- st., ep. 7; 3- st. ep. 1)

13.45 GREY’S ANATOMYTelefilm (12^ st., ep. 13,14 e 15)

16.25 DROP DEAD DIVA Telefilm (2- st., ep. 8 e 9) «La regina della cattiveria » – «Codici di sicurezza»

18.15 TG LA7D TELEGIORNALE

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Telefilm (113 st., ep. 1) «Biglietto vincente»

20.10 CUOCHI E FIAMME

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 JOSÉPHINE, ANGE GARDIEN Tf (20- st.) «Tra fiabe e realtà»-«Un cuore grande»

1.10 UKE TUTTO CIÒ CHE PIACE

Su Cielo

7.00 TINY HOUSE NATION Doc.

8.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE Reality

10.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE TORONTO Reality

11.45 SKYTG24 GIORNO

12.00 BUYING AND SELLING

13.00 BROTHER VS. BROTHER

14.00 CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA Talent

16.15 FRATELLI IN AFFARI Reality

17.00 BUYING AND SELLING

18.00 TINY HOUSE HUNTING Doc.

18.30 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE TORONTO Reality

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Dramm. L’OTTAVA NOTA (Usa 2014) con Dustin Hoffman

Su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA (8.30; 19.00)

10.30 VEDIAMOCI CHIARO

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 RECITA REGINA COELI 12.00 TG 2000/METEO

12.20 GRECIA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show con Paola Saluzzi

15.00 LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.20 SIAMO NOI Attualità 16.00 PERLA NERA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO 18.00 R0SARI0/18.30 TG 2000

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE 20.00 ROSARIO/TG 2000/TGTG

21.10 A.D.: LA BIBBIA CONTINUA Miniserie 2- p. «La discesa dello Spirito» – «L’ira

22.40 ZONA ROSSA SEMPRE Doc.

23.10 LA COMPIETA/ROSARIO

Su Mediaset Extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA con la Premiata Ditta

6.25 LA STRANA COPPIA (13 st.) «Il cugino» – «E io pago»

7.15 AVANTI UN ALTRO con Pa olo Bonolis, Luca Laurenti

8.10 L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 -EXTENDED EDITION Reality

16.30 CARABINIERI 3 Fiction «Un rapporto pericoloso» -«Furto in biblioteca»-«Delitto tra le orchidee»

19.20 UN CICLONE IN FAMIGLIA Fiction con Massimo Boldi, Barbara De Rossi

21.10 AVANTI UN ALTRO! PURE DI SERA con Paolo Bonolis

23.55 AVANTI UN ALTRO Quiz con Paolo Bonolis

1.00 L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 -EXTENDED EDITION Reality

4.25 ZIGZAG Quiz

Su Focus

9.35 INTO THE WILD: COLOMBIA

10.35 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.35 TRA CIELO E TERRA Doc.

13.00 AEREI DA COMBATTIMENTO «I bombardieri» Documenti

14.00 CAMPI DI BATTAGLIA «L’operazione Dynamo» Doc.

15.00 INDAGINI AD ALTA QUOTA «Incidente sull’Himalaya» – «Crollo nell’Artico»

17.00 MEGACOSTRUZIONI Doc.

18.00 I PIÙ GRANDI PONTI DEL MONDO «Il Severn Bridge»

19.00 COSE DI QUESTO MONDO «Ilfantasma di Zorro» Doc.

20.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA «Fuoco a bordo» Doc.

21.15 TESORI NASCOSTI Doc.

22.15 IL MISTERO DELLE RELIQUIE DI SAN PIETRO Documenti

23.15 CLIMA PAZZO, PAZZO CLIMA

1.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA

Su Rai Storia

15.00 LA GUERRA Al TAVOLI DELLA PACE Documenti

16.00 LA GRANDE ÉPOQUE «La febbre viva» Documenti

17.00 PIETRE D’INCIAMPO Doc.

17.25 LADYTRAVELLERS «Freya Madeleine Stark» Doc.

17.50 MAESTRI Documenti

18.30 IO SONO VENEZIA Doc.

19.35 STORIEDELXXSECOLO Doc.

20.05 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc. «L’italia del Giro»

21.10 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA «Sulle tracce del patrimonio. Le ragioni della tutela» Documenti

22.10 TRAVELOGUE-DESTINAZIONE ITALIA «Herman Melville»

23.10 El FU. VITA, CONQUISTE E DISFATTE DI NAPOLEONE BONAPARTE Documenti

Su Rai Sport

10.35 PERLE DI SPORT Doc.

11.15 GIRO D’ITALIA Ciclismo 3 Tappa Biella – Canale – Villaggio di Partenza

12.15 GIRO D’ITALIA 3^ Tappa Biella – Canale diretta

14.00 SERIE B Calcio 38- Giornata

16.00 EUROPEI Nuoto Artistico (Syncro) Finale Duofemm. progr. tecnico; Finale Duo Misto progr. tecnico (17.30) da Budapest

18.30 SPORTSERA

18.50 PERLE DI SPORT Doc.

19.30 EUROPEI Tuffi Finale a squadre Mista da Budapest

20.20TGIRO Ciclismo 3- Tappa Biella – Canale

20.40 CAMPIONATO ITALIANO Basket 30- giornata

22.40 90° MINUTO DEL SABATO

23.20 CALCIO TOTALE

Su DMAX

6.00 MARCHIO DI FABBRICA

7.30 TE L’AVEVO DETTO Doc.

9.20 DUALSURVIVAL «Ghiaccio sottile» – «Nell’Oregon» -«Crisi cubana» Documenti

12.05 Al CONFINI DELLA CIVILTÀ «In marcia» – «A caccia dell’orso» Documenti

14.00 A CACCIA DI TESORI Doc.

15.50 LA FEBBRE DELL’ORO «Pile di oro» – «La strada verso l’oro» Documenti

17.40 LIFE BELOW ZERO: IL DISGELO «Cacciare o essere cacciati» – «Si scioglie tutto»

19.30 VADO A VIVERE NEL BOSCO «In Michigan» – «In Alaska» Documenti

21.25 RIVER MONSTERS: WORLD TOUR «America» Doc.

23.15 WWERAWWrestling

1.05 CE L’AVEVO QUASI FATTA

Su Spike

6.10 POLKE INTERCEPTORS Doc.

8.20 TOP GEAR GOLD Motori

12.20 LAW & ORDER CRIMINAL INTENT Tf (2- st., ep. 10 e 11) «I conti non tornano» -«Bagagli»

14.20 RELIC HUNTERTelefilm (3a-st., ep.11,12,13 e ^«L’amuleto stregato» – «La curiosità è donna» – «Il fuoco nel cielo»-«Acaccia con il nemico»

18.00 MERLIN Telefilm (45 st., ep. 2, 3, 4 e 5) «L’ora più buia 2? parte» – «La maledizione di Morgana» – «Aithusa» -«Figlio di suo padre»

21.30 TOP GEAR Motori

23.30 FILM TV-Azione TRUEJUSTICE-LA VENDETTA (Usa 2011) con Steven Seagal, William Stewart

Su Italia 2

7.00 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

7.50 THE MIDDLE Sitcom (4-st., ep.13,14,15,1617,18 e 19)

10.45 M0M Sitcom (4- st., ep. 9, 10,11 e 12)

12.35 THE MIDDLE Sitcom (4-st., ep.13,14,15,1617,18 e 19)

15.40 DRAGON BALL SUPER Car. 17.00 LE AVVENTURE DI LUPIN III

18.30 M0M Sitcom (4- st., ep. 9, 10,11 e 12)

20.15 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO! ONE PIECE Cartoni

21.15 FILM-Fantastico DRAGONHEART: BATTAGLIA PER IL CUORE DI FUOCO (Usa ’17) con Tom Rhys Harries, André Erickson

23.15 YOUNG SHELDON Sitcom (23 st., ep. 5, 6,7 e 8)

1.05 TUTTI ALL’ARREMBAGGIO!

Su Boing

16.00 DC SUPER HERO GIRLS Car.

16.50 CLARENCE Cartoni

18.20 THEFUNGIES Cartoni

18.50 APPLEBONION Cartoni

19.15 TEENTITANSGO! Cartoni

19.50 FILM-Animazione LEGO DC JUSTICE LEAGUE – GOTHAM CITY BREAKOUT

21.30 DC SUPER HERO GIRL Car.

Su K2

11.50 ALVINNN!!! Cartoni

14.00 IL BARBIERE PASTICCIERE

15.00 A TUTTO REALITY: LE ORIGINI

16.10 ALVINNN!!! Cartoni

17.30 I DALTON Cartoni

18.10 LE VACANZE DEI DALTON

18.35 ALVINNN!!! Cartoni

19.50 A TUTTO REALITY: LE ORIGINI

21.00 ALVINNN!!! Cartoni

Su Rai Gulp

17.40 RAPUNZEL Cartoni

18.05 LOST IN OZ Cartoni

18.30 AVENGERS BLACK PANTHER

18.55 COOP b CAMI: A VOI LA SCELTA Sitcom

19.20 GRANI DI PEPE Telefilm

19.50 JAM UNITI PIÙ CHE MAI

20.15 MARTA b ÈVA Telefilm

20.40 BRACCIALETTI ROSSI Fiction

Su Rai YoYo

18.40 PADDINGTON Cartoni

19.05 44 GATTI Cartoni

19.30 TOPOLINO STREPITOSE AVVENTURE Cartoni

20.00 MINNIE’S B0W TOONS Car.

20.05 DOTTORESSA PELUCHE Car.

20.30 PJMASKS Cartoni

20.50 BARBAPAPÀ IN FAMIGLIA

21.15 BING Cartoni

Su Fresbee

12.10 FLOOPALOO Cartoni

14.20 CURIOSO COME GEORGE

16.20 LITTLE PEOPLE Cartoni

16.30 CURIOSO COME GEORGE

18.30 FILM-Animazione# CURIOSO COME GEORGE 2: MISSIONE KAYLA (Usa 09)

20.00 TROLLS: TROLLSTOPIA Car. 21.40 CRY BABIES MAGIC TEARS

Su Cartoonito

16.45 MIA SORELLA CHELSEA

17.10 BARBIE DREAMHOUSE AD-VENTURE Cartoni

17.35 CORN b PEG Cartoni

18.00 PAW PATROL Cartoni

19.10 BLAZE E LE MEGAMACCHINE

20.00 TOM b JERRY Cartoni

20.30 DORAEMON Cartoni

21.25 SIAMO FATTI COSÌ Cartoni

Su Super

17.00 LEGO CITY ADVENTURES

17.10 BOY, GIRL, DOG, CAT… Car.

17.25 I CASAGRANDE Cartoni

17.50 A CASA DEI LOUD Cartoni

18.40 TYLER PERRY’S YOUNG DYLAN Sitcom

19.30 HENRY DANGER Sitcom

20.25 GAME SHAKERS Sitcom

21.15 SPONGEBOB Cartoni

Su Rai Scuola

18.30 THE SECRET LIFE OF BOOKS

19.00 MEMEX «Nautilus»

19.30 LA SCUOLA IN TV Doc.

20.00 DIGITAL WORLD

20.30 LA SCUOLA IN TV «Lingua italiana e media digitali»

21.00 MEMEX «Sperimentiamo! Sole» Documenti

21.30 PROGETTO SCIENZA Newton

Su HGTV

6.00 UNA COPPIA IN AFFARI

12.50 CASA SU MISURA Reality 20.10 C’ERA UNA VOLTA CASA «Piccola città»-«Il ritorno» – «Inedito: Casa dolce casa» -«Un dottore in casa?»

23.50 C’ERA UNA VOLTA CASA 2.20 COME TI TRASFORMO LA CASA Reality

Su Food Network

6.00 FATTO IN CASA PER VOI

20.40 THE MODERN COOK Rive diamo Csaba preparare tre torte, tre diversi aperitivi e infine alcuni dolci di piccola pasticceria.

22.30 GIUSINA IN CUCINA – LA SICILIA A TAVOLA

23.40 GIUSINA IN CUCINA GUSTO…