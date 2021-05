Domenica Live, sul caso dello stupro Ciro Grillo: interviene Alessandro Cecchi Paone

Come tutte le domeniche, ieri è andato in onda il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso, Domenica Live. Ieri in studio l’argomento del giorno è stato il caso difficile del figlio di Beppe Grillo.

Quattro ragazzi sono stati accusati di aver violentato una ragazza. Ciro Grillo, Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, sono questi i nomi. La ragazza presunta vittima è di origine italo-norvegese, lei insieme alla sua amica Roberta hanno denunciato lo stupro. Ieri a Domenica Live sulla vicenda è intervenuto Alessandro Cecchi Paone.

L’uomo si è soffermato come una donna sia importante “il consenso può essere ritirato anche un decimo di secondo prima“. Invita dunque a fare attenzione a queste due verità ormai desuete.