Miriam Galanti e Gilles Rocca, lui abbandona l’Isola per tornare da lei

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Non dico che me lo aspettavo, ma Gilles è fatto così. Vive con la costante paura di perdermi. Ma questa sua insicurezza può finire per penalizzarlo, come è successo all’isola dei Famosi: pratica-mente si è fatto eliminare per tornare da me».

Sono parole di Miriam Galanti, attrice che ha partecipato a fiction come Don Matteo e Che Dio ci aiuti, fidanzata dell’attore e regista Gilles Rocca: lui, lanciato dalla scorsa edizione di Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, ora è tornato alla ribalta con L’Isola dei Famosi, una esperienza che ha vissuto con sofferenza.

A un certo punto, infatti, la permanenza in Honduras è diventata un peso quasi insopportabile per Gilles: ha iniziato a entrare in contrasto con gli altri concorrenti e soprattutto a lamentarsi perché sentiva la mancanza di Miriam, finché ha chiesto lui stesso di essere nominato. Alla fine, il pubblico ha decretato la sua eliminazione con il televoto.

Ma ora la sua Miriam non nasconde una punta di dispiacere: «Ho fatto di tutto per dargli coraggio», dice. «Gli ho anche fatto arrivare un videomessaggio durante il programma, l’ho invitato a resistere. Alla fine si era convinto a rimanere, ma poi il pubblico lo ha votato».

Miriam, si può dire che Gilles si sia fatto eliminare per amore: nelle ultime settimane piangeva con la sua fotografia tra le mani, non ce la faceva più a stare senza di lei. Ma voi state insieme da ben dodici anni: perché è apparso così insicuro e con tanta paura di perderla?

«Vede, noi siamo abituati a fare sempre tutto insieme e, quando uno dei due deve partire per lavoro o per altri motivi, sentiamo forte la mancanza l’uno dell’altra. Ma, sull’isola, Gilles ha vissuto una situazione nuova, che lo ha disorientato».

Che cosa intende? Vede, lui è arrivato in Honduras dopo avere superato il Covid, il suo fisico era già stato messo a dura prova. Si era da poco ripreso quando la vita da “naufrago” lo ha ributtato giù. nel corpo e nella mente. A causa degli stenti, il suo stato emotivo si è esasperato ed evidentemente ha sofferto, più di quanto dovesse, la lontananza da me».

E Gilles ha anche avuto paura che lei, Miriam, potesse essere infastidita da certi suoi comportamenti: si è persino rifiutato di sottoporsi a una prò-va di aonaa n&rché avrabbo dovuto poggiare le labbra su quelle di Francesca Lodo. Mi dica: Gilles teme forse la sua gelosia?

«Guardi, le ripeto che Gilles ha mille paure ma, come gli ho detto anche nel videomessaggio, non me la sarei certo presa per un bacio scambiato durante la prova di un reality. È un gioco, lo so bene».

Si è anche parlato di suoi flirt con Elisa Isoardi e con Rosaria Cannavò: gli sono arrivate queste voci, che lo hanno destabilizzato e spinto a tornare da lei per chiarirsi? «Ma non ne aveva bisogno: io non ho mai dato peso a certe voci, capisco che possano nascere nelle dinamiche di un reality. Gilles non ha nulla da temere: io lo amo».

Insomma, la vostra storia non è in pericolo. Gilles ha riottenuto più volte che tra voi fu colpo di ninnine e cne oa Quei momento non vi siete più lasciati: racconta che lui le chiese di andare a vivere insieme con un messaggio sullo specchio del bagno, scritto con il dentifricio, “Vieni a vivere con me?”. «Sì, fu un momento divertente e romantico. Siamo andati a convivere neanche due mesi dopo esserci conosciuti».