Stefano De Martino fuga romantica con una nuova fidanzata?

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Rotta verso i faraglioni. Complici il cielo sereno e le temperature quasi estive, lo scorso weekend Stefano De Martino si è regalato una gita con la sua barca, che ha battezzato con il nome del figlio Santiago, ed è partito dalla costiera sorrentina verso l’isola di Capri.

Una fuga romantica, come il bellissimo e scultoreo ex ballerino napoletano ha abituato il pubblico in passato? Questa volta no. È stato un fine settimana all’insegna del divertimento e del riposo. Non c’era nessuna nuova (o vecchia) fiamma a fargli compagnia, ma alcuni cari amici: tre coppie, di cui una è in attesa di un bambino… Insomma, De Martino era il settimo incomodo, un ruolo davvero inedito per lui. Anche se non ha sofferto la mancanza di affetto: a saltargli tra le braccia c’era il suo scodinzolante labrador Choco, reso pazzo di felicità dalla traversata sul mare e dal fatto di avere il papà umano tutto per sé.

E così il sabato è trascorso galleggiando all’ombra dei faraglioni, tra tuffi, chiacchiere, giochi acquatici con Choco, pranzo a bordo e pennichelle al sole, prima di fare ritorno verso la costiera. La domenica, invece, De Martino e la sua allegra brigata hanno preferito navigare verso la costiera amalfitana, gettare ancora nella baia di Nerano e concedersi poi una pausa gourmet.

Il barchino del ristorante Lo scoglio da Tommaso è andato a prenderli e dal Santiago li ha portati a riva, nel locale a Massa Lubrense, una imperdibile tappa per ogni goloso. Per il conduttore e i suoi amici era stato riservato il tavolo migliore, sul pontile, lontano dagli altri commensali per garantire tranquillità e riservatezza.

A un certo punto De Martino si è alzato e ha raggiunto altri amici a pranzo nel ristorante, che lo hanno accolto con sorrisi e gesti d’affetto. Un’altra giornata dedicata al cameratismo e all’amicizia.

Mentre Belen Rodriguez lancia dediche su Instagram alla sua dolce metà, l’hair stylist Antonino Spinalbese (“Ti amo follemente, angelo mio”, scrive la showgirl in attesa di una bambina, che si chiamerà Luna Marie e nascerà quest’estate), De Martino è sempre chiuso nel riserbo più assoluto e sembra aver blindato il suo cuore.

Belen è l’unica donna che è riuscita a provocare in lui un amore vero e duraturo, dal quale è arrivato il figlio Santiago. Ma l’ex ballerino non ha seguito l’esempio della sua ex ricreandosi una vita sentimentale, è concentratissimo sulla sfera lavorativa.

Sta per concludere l’esperienza ad Amici 20. All’interno del talent show di Maria De Filippi, che lo ha lanciato, quest’anno il conduttore si è messo alla prova come giudice insieme con il cantante Stash e il principe Emanuele Filiberto di Savoia: un trio sorprendente che ha conquistato il pubblico e soprattutto la padrona di casa del programma. Mettere vicino queste tre personalità è stata l’ennesima mossa vincente. Da giudice a testimonial, nell’agenda di Stefano c’è già un nuovo progetto: con l’attrice Tosca D’Aquino sarà il protagonista della campagna di comunicazione del Caffè Motta, due napoletani doc per una delle eccellenze del Made in Italy.

E l’amore? “Quando troverai una nuova fidanzata?44, ha chiesto un fan sul profilo Instagram del conduttore… Lui ha tergiversato in modo brillante: “Mamma, lo so che sei tu a scrivere44. Ma intanto la domanda resta: chi vedremo al fianco del single più desiderato d’Italia? L’estate sta per arrivare e, magari, anche la risposta.