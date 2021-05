Programmi Tv oggi giovedì 13 Maggio 2021, Film stasera in tv Rai 1 – Rai 2 – Rai 3

Share Facebook

Su Rai Uno alle 21.25 Un passo dal cielo 6 -1 guardiani «Il sentiero delle ore» Poco distante da un monastero arroccato sulla montagna viene ritrovato il corpo di un ragazzo. Vincenzo e Francesco (Daniele Liotti, 50) iniziano a indagare in una comunità di monaci. Nel frattempo, Vincenzo si impegna ad aiutare Carolina a realizzare un suo vecchio sogno.

6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE

6.45 UNOMATTINA Attualità con Monica Gian-dotti e Marco Frittella -Tgl (7-8-9)

9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Lorenzo Biagiarelli

13.30 TC1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Ludovica è decisa a fare qualsiasi tentativo per salvare Marcello da un destino che sembra segnato; intanto anche Armando va a fargli visita in carcere. Cosimo rivela a Gabriella la sua intenzione di lasciare Milano per ricominciare una nuova vita all’estero e di portare con sé tutta la famiglio. Tra Marta e Vittorio le cose sembrano andare meglio anche grazie a un’intesa lavorativa ritrovata al Paradiso, ma i vecchi tempi sono ancora lontani. A Casa Amato, Rocco annuncia il fidanzamento con Maria mentre Gloria, con un gesto carino, cerca di tirar su il morale di Dora e Stefania, tristi per essersi invaghite di un ragazzo che non può ricambiare il loro amore.

16.45 TG1 TELEGIORNALE

16.55 TG1 ECONOMIA/CHE TEMPO FA

17.05 LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinua, Ginevra Francesca Pisani, Sara Arfaoui

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show

21.25 UN PASSO DAL CIELO 6 -1 GUARDIAN11* Tv «Il sentiero delle ore» puntata (di 8)

23.45 PORTA A PORTA con Bruno Vespa

1.25 RAINEWS 24 TELEGIORNALE

2.00 FILM-Dramm. Anime nere (It. 2014) di Francesco Munzi con Marco Leonardi 3.10 RaiNews24 Telegiornale

Su Rai Due alle 21.20 Anni 20 Il titolo del programma fa riferimento al decennio appena iniziato in maniera drammatica a causa della pandemia. Ma come sta vivendo ora il nostro Paese a tre settimane dalle prime riaperture? E come procede la campagna vaccinale? Ne parla in studio Francesca Parisella (44) con i suoi ospiti.

6.00 DETTO FATTO Tutorial con Bianca Guaccero

7.00 CHARLIE’S ANGELS Telefilm (3* st., ep. 3) con Jaclyn Smith «L’angelo torna a casa»

7.45 HEARTLAND Telefilm (6? st., ep. 8) con Am-ber Marshall «Cavalli in miniatura»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO DUE SOCIAL CLUB Musicale con Luca Barbarossa e Andrea Perroni

10.00 TG2 ITALIA/10.55 TG2 FLASH

11.00 RIUNIONE STRAORDINARIA DELLA CORTE COSTITUZIONALE in diretta da Roma

12.00 I FATTI VOSTRI con Giancarlo Maga Ili

13.00 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 TG2 TUTTO IL BELLO CHE C’È

13.50 TG2 MEDICINA 33 Medicina

14.00 GIRO D’ITALIA 63 tappa: Grotte di Frasassi -Ascoli Piceno (San Giacomo) 160 km Tappa appenninica che si svolge interamente nell’entroterra lungo strade articolate e complesse. Si affrontano diverse salite, una delle quali porta al traguardo di Ascoli Piceno.

16.15 GIRO ALL’ARRIVO Ciclismo

17.15 PROCESSO ALLA TAPPA Ciclismo

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 S.W.A.T. Tf (13 st., ep. 12) «Tutto è veleno»

19.40 NCIS: LOS ANGELES Telefilm (9* st., ep. 6) «Mele marce» con con Chris O’Donnell

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.OOTG2 POST

21.20 ANNI 20 Attualità con Francesca Parisella

23.05 IL MYTHONAUTA con Davide Van De Sfroos

0.25 I LUNATICI con Andrea Di Ciancio

Su Rai Tre alle 21.20 Amore criminale Veronica Pivetti (56) racconta la storia di Elisa: nel 2015, a Prato (FI), la trentenne incontra e si innamora di Federico, 25 anni, calciatore in Serie D. Il ragazzo è possessivo e la allontana dagli amici. Dopo una convivenza nel 2017, Elisa lo lascia e Federico, nel maggio 2018, le spara tre colpi di pistola e poi si toglie la vita.

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA Telegiornale

7.40 TCR BUONGIORNO REGIONE Telegiornale 8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna 10.00 MI MANDA RAITRE con Federico Ruffo

11.00 ELISIR Medicina con Michele Mirabella

12.00 TC3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «La strage di Villar-basse» Documenti con Paolo Mieli

14.00 TG REGIONE TELEGI0RNALE/14.20 TG3

14.50 TGR LEONARDO Scienza

15.05 TGR PIAZZA AFFARI Economia

15.25 ttMAESTRI con Edoardo Camurri

16.00 LA GRANDE STORIA ANNIVERSARI «Aggua-to al Papa» Documenti

17.00 GEO Documenti con Sveva Sagramela

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.3O TG REGIONE

20.00BLOB Attualità con a cura di Enrico Ghezzi

20.20 NUOVI EROI Documenti

20.45 UN POSTO AL SOLE 5.6945 p. Il mancato accordo per la vendita dei terreni dei Cantieri complica la vita a Roberto, ma anche a Pietro, costretto a fare i conti sia col socio occulto sia con Biagio, mentre Franco, che continua a indagare, rischia di mettersi in pericolo. Bianca si comporta in modo sgarbato con Irene, di ritorno da Berlino, e Giulia cerca di capirne le ragioni. Michele accetta controvoglia di fare le lezioni per il corso online, mentre Silvia, sempre più avvilita per la piega che ha preso il rapporto con lui, si sfogo con Ornella.

21.20 AMORE CRIMINALE «Elisa» Documenti

23.25 SOPRAVVISSUTE con Matilde D’Errico «Storie di Antonella e Federica»

24.00Tg3 Linea notte/TgR 1.10 Newton Edu: I microrganismi del cibo 1.40 RaiNews24