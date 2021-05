Oroscopo Branko oggi giovedì 13 Maggio 2021, previsioni segno per segno

Sagittario

Stai mettendo un freno a molti aspetti della tua vita ogni giorno, Sagittario, ma più specificamente nel campo professionale. Se hai in mente un progetto oggi, non abbandonarlo solo perché pensi che qualcosa di simile non abbia funzionato per te in passato. Sei in un altro momento e sicuramente hai imparato dagli errori che non ti hanno portato al successo. Riprova. Inizia oggi per trovare un modo per muovere i primi passi. Togliti dalla testa queste idee negative! La stessa cosa potrebbe accaderti ogni giorno con la tua relazione, Sagittario. Accusi a morte il tuo ragazzo di altre esperienze che non si sono concretizzate. Almeno provaci. È una persona che ha molta pazienza e che fino ad ora l’ha sopportata, ma potrebbe stancarsi molto presto.