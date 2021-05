Oroscopo Branko oggi mercoledì 12 Maggio 2021, previsioni del giorno

Sagittario

Se oggi pensi che la tua vita sia la più monotona, Sagittario, molto presto potrai cambiare idea. Oggi puoi incontrare per strada o in un luogo pubblico una persona che non vedi da molto tempo. Se non hai tempo per il caffè, fissa un appuntamento per un altro giorno. Questa riconnessione è importante. Questa persona ti fornirà una di quelle opportunità a cui non puoi credere. Sii ogni giorno più positivo, perché stai perdendo quella visione ottimistica del mondo che ti caratterizza, solo perché qualcosa non è andato come volevi. Riprova. È un ottimo giorno per andare avanti nella tua relazione se ora hai una relazione, Sagittario. E se stai incontrando qualcuno in questo momento, sii più fiducioso. I tuoi dubbi mettono ogni giorno una barriera tra di voi e potrebbero allontanare quella persona speciale.