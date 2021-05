Dario Vergassola: chi è, età, carriera, vita privata, Maurizio Costanzo, moglie e figli

Dario Vergassola è uno dei comici più sofisticati del panorama italiano: 54 anni, originario di La Spezia è stato conosciuto dal grande pubblico grazie alle sue partecipazioni negli anni ’90 al Maurizio Costanzo Show.

Nelle vita privata e sposato, anche se il nome della moglie è sempre rimasto un mistero. La coppia ha due figli: Filippo e Caterina. Il comico ha sempre mantenuto un basso profilo sulla sua vita privata anche se in un’intervista a Il Fatto Quotidiano del 2017 ha dedicato alcune parole alla consorte: “Donna di una serietà imbarazzante, a me e ai figli incute timore ancora adesso. La mia prima sera in televisione, ospite di Maurizio Costanzo, l’ho poi chiamata per capire se le ero piaciuto: ‘Mi dispiace, va in onda troppo tardi, mi sono addormentata’”.

Inoltre è molto sensibile alle tematiche sociali e in un video su Youtube in collaborazione con Le Cose Cambiano ha espresso la sua vicinanza agli adolescenti omosessuali italiani, condannando duramente i comportamenti omofobi e il bullismo.

