Oroscopo Branko oggi martedì 11 Maggio 2021, previsioni astrali

Ariete

Mantenere ciò che hai già, o cambiare il tuo ruolo professionale e scommettere su un’altra attività saranno i riflessi della giornata. Con New Moon nell’area del denaro, sarai in grado di avviare un’impresa, avviare un’attività, richiedere finanziamenti o gestire asset e asset in modo chiaro. Approfitta delle prossime quattro settimane per trovare soluzioni finanziarie e rafforzare le basi materiali.

Toro

Un nuovo ciclo inizierà in vigore da oggi, con una luna nuova nel suo segno. Aumenta l’autostima e decidi le direzioni. Comunicazioni, contatti e studi acquisiranno ulteriore slancio. Le prossime quattro settimane porteranno più libertà e indipendenza. Aspettatevi buoni risultati di lavoro e stabilità finanziaria. La fase sarà l’occasione per l’espansione e lo sviluppo della carriera.

Gemelli

Rivelare i sogni e la conoscenza di sé segnerà questa luna nuova che può rinnovare le convinzioni ed espandere la coscienza. Le prossime quattro settimane saranno produttive nella terapia e nelle attività creative. Termina un lungo ciclo con maggiore libertà interiore e fiducia in te stesso. Con Venere e Mercurio nel loro segno, le amicizie e le nuove relazioni porteranno notizie entusiasmanti. Potere di attrazione crescente!

Cancro

Le attività di gruppo e una posizione di rilievo nel team di lavoro segneranno questa luna nuova che rinnoverà anche l’ambiente sociale. Approfitta delle prossime quattro settimane per espandere la tua rete, approfondire i legami e avviare relazioni che possono diventare stabili e durature. Le possibilità di amore arriveranno nel pacchetto, se il cuore è libero. Una nuova storia d’amore potrebbe iniziare come amicizia.

Leone

Assumi una posizione di rilievo nella tua carriera. La Luna Nuova inaugurerà una fase di successo e proiezione professionale. Prenditi le prossime quattro settimane per innovare le tue prestazioni e guadagnare popolarità. Le amicizie sosterranno i tuoi progetti. Ottimo momento anche per partecipare. Saranno aperti collegamenti internazionali o con persone di altre località. Notizie incoraggianti da lontano.

Vergine

Ci sono molti modi di vedere la realtà e questo è un apprendimento che oggi farai in modo abbastanza chiaro, soprattutto se sei imparentato o legato a gruppi sociali. Qualcuno ti apre gli occhi su alcune situazioni ingiuste o offensive. Oggi devi usare il tuo grande pragmatismo e la tua speciale attenzione in ogni azione che intraprendi. Devi andare in profondità e dare il massimo attraverso le tue capacità. Dal momento che sono loro che ti aiuteranno in ogni azione e in ogni momento di questa giornata. AMORE: è un giorno per mostrare il tuo vero affetto e in che modo apprezzi davvero le persone vicine con cui sei abbastanza fortunato da poter vivere insieme. LAVORO: Sarai in grado di agire in modo calmo e pratico, in modo che la tua attenzione sia diretta proprio a ciò di cui hai bisogno in ogni momento e in ogni azione che compi. CAMBIAMENTI: Sentirai di dover cambiare il modo in cui sviluppi e dimostri il tuo talento e la tua creatività. Il tuo innato senso di bellezza è latente dentro di te, quindi mostralo.

Bilancia

Se hai un compito spiacevole da svolgere, oggi non è il giorno più opportuno per farlo, poiché non favorirà troppo la tua fortuna, quindi se puoi, prova con ogni mezzo a lasciarlo parcheggiato. Se necessario, trova una scusa, ti si addice. Oggi sentirai che devi imparare a interagire con le persone intorno a te, principalmente con quelle più vicine a te e, naturalmente, con il tuo partner. È importante che ci sia un ambiente a casa in modo da poterli utilizzare a fondo in ogni attività che svolgi. AMORE: è un giorno speciale per raggiungere accordi consensuali con il tuo partner o i tuoi cari sulle questioni che ti interessano di più in questo momento. LAVORO: Oggi sentirai che i contatti che intrattieni con altre persone dovrebbero essere piacevoli e coerenti con la natura dell’argomento che stai trattando. CAMBIAMENTI: è il momento di dare una svolta al modo di creare le tue basi e la stabilità economica oltre che un membro della famiglia.

Scorpione

Non fa comodo a nessuno rendersi conto che oggi non sei del tutto dedito o dedito al lavoro e che ad un certo punto hai perso la testa e ti sei preso una pausa. Ne avevi bisogno per bilanciare la tua energia e la tua mente. Oggi è un giorno speciale per te per usare la tua forma di espressione in modo modesto e sereno. E soprattutto dovresti aprire il tuo cuore al tuo per sentire una maggiore unione con loro e per poterti relazionare in modo più efficace e affettuoso. AMORE: Oggi è un giorno per mostrare il tuo amore e affetto alla persona che ami di più. Dovrai imparare a metterti al suo posto e saper ascoltare quello che ha da dirti. LAVORO: È un giorno speciale per te per ingraziarti le persone vicine dalle quali ti sei allontanato a poco a poco. È giunto il momento di sistemare tutto sul nascere. CAMBIAMENTI: è tempo di usare il tuo massimo genio e le tue nuove idee nel modo in cui svolgi le tue attività personali e professionali.

Sagittario

Se quelle parole che non vuoi sentire tornano alle tue orecchie, chiarisci che non hanno bisogno di insistere e che devono rispettare i tuoi desideri al riguardo. Non lasciare che tutti facciano quello che vogliono e cerca di guidarti verso i loro interessi. Oggi saranno molto importanti tutti i cambiamenti che dovrai fare in materia economica e che riguardano settori importanti della tua vita. Per fare questo, devi armarti di una strategia positiva e molto creativa, per aiutarti in tutto il tuo lavoro. AMORE: Oggi sarà un giorno speciale in cui incontrare una persona influenzerà notevolmente la tua vita. l’amicizia che intrattieni con lei è importante. LAVORO: Oggi sarà una giornata molto adatta per organizzare i vostri affari economici e finanziari. Se ti senti bene internamente, tutto ciò che farai sarà molto più facile. CAMBIAMENTI: Sarai in grado di gettare le basi dei guadagni che guadagni nel tuo lavoro e nel modo in cui li usi.

Capricorno

Ci sono alcune cose su cui devi essere chiaro e che anche se non è l’ideale, devi rispettare ciò che hai concordato o ciò che propongono. È un giorno per seguire gli slogan, non per ribellarsi. Devi essere fedele alla tua parola. Oggi devi sottolineare le basi che fai nella tua vita, principalmente in questioni legate alla famiglia e con stabilità in questioni economiche. Dovresti avere molta tranquillità nelle tue nuove iniziative e nei nuovi inizi. AMORE: è il momento di gettare le basi e di impegnarti con le persone che ami e con il modo in cui ti relazioni. LAVORO: La tua lezione principale sta nel modo di relazionarti con i membri della famiglia e le persone con cui vivi. CAMBIAMENTI: è il momento di tirare fuori tutto il tuo talento e mostrarlo insieme alle tue iniziative e al modo pratico di fare tutto.

Acquario

I tuoi sogni possono avvicinarsi un po ‘oggi se ti impegni a farlo, poiché ti ritroverai con molta forza interiore per andare avanti. Lasciati trasportare dalla tua ispirazione, ti guiderà correttamente. C’è una certa parte della tua immagine che viene reinventata. Oggi sarà un giorno molto adatto per risolvere i problemi in sospeso con la tua grande ingegnosità poiché avrai un pensiero molto nuovo e agile per tutto ciò che intraprendi in questo giorno. Dovresti avere più tranquillità quando interagisci con altre persone. AMORE: Avrai un giorno speciale per chiarire alcune questioni non finite che devi spiegare pazientemente in modo che non ci siano incomprensioni con altre persone. LAVORO: In questo momento sentirai un grande desiderio di risolvere alcuni problemi del passato che erano incompleti. È giunto il momento di risolverli. CAMBIAMENTI: Dovrai portare alla luce alcune questioni che erano state nascoste e irrisolte per un bel po ‘di tempo.

Pesci

Fai attenzione a non lasciarti trasportare da una certa arroganza che può apparire oggi e che non ti farà troppo bene mostrarla davanti a una persona che ti sta supportando molto. Devi gestire la situazione con tatto. Il freddo può aprire ferite. Oggi potrai mettere a frutto la tua grande fantasia per realizzare progetti in modo attivo; e allo stesso tempo con la fortuna di essere accompagnato da persone vicine con le quali puoi realizzare i tuoi progetti. Dovrai occuparti di questioni importanti legate all’economia. AMORE: È un giorno per poter chiarire con la persona amata alcune importanti questioni economiche su cui è necessario concordare tra voi due. LAVORO: È un giorno per usare il tuo grande genio e iniziare progetti con persone vicine con le quali ti piace la loro compagnia. CAMBIAMENTI: La cosa più importante è rinnovare quel modo di organizzare i piani della tua vita e mostrare il tuo affetto alle persone che ami e agli amici intimi.