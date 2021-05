Selvaggia Lucarelli: chi è l’ex marito Laerte Pappalardo, età, carriera, vita privata

Selvaggia Lucarelli è stata sposata con Laerte Pappalardo. Ma chi è quest’ultimo e che fine ha fatto, ma soprattutto perché i due si sono lasciati? Facciamo un po’ di chiarezza.

Selvaggia Lucarelli chi è l’ex marito Laerte Pappalardo

Laerte Pappalardo altro non è che l‘ex marito di Selvaggia Lucarelli ed il figlio del grande cantautore Adriano. Ha iniziato sin da ragazzino a seguire le orme del padre, esordendo all’età di 9 anni in televisione cantando insieme a lui il brano Cominciare, la sigla di Fantastico 5. Con il tempo però poi sembra che Laerte abbia deciso di cambiare strada, prendendo parte ad alcuni programmi televisivi e reality come L’isola dei famosi.

Nel 2003 poi conosce Selvaggia Lucarelli proprio nello studio dell’Isola dei Famosi, dove si trovava ospite per poter sostenere il padre che all’epoca era un concorrente del reality. Selvaggia era lì in veste di opinionista e tra i due sembra essere scoccata la scintilla. Un anno dopo i due si sono sposati ed esattamente il 15 luglio 2004 con rito civile. Ha seguito anche un’altra strada nel corso di questi anni, diventando un attore anche se in realtà non ha mai avuto il successo sognato. È un grande appassionato di sport e si è tanto dedicato ai viaggi in questi anni.