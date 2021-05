Damiano David, il frontman dei Maneskin conferma: Giorgia Soleri è la fidanzata

Share Facebook

Gente lo aveva anticipato poco dopo Sanremo, ma adesso è ufficiale: Damiano David, il frontman dei Maneskin, trionfatori all’ultimo Festival, ha il cuore occupato. Anzi occupatissimo, le fan dovranno farsene una ragione. Lo ha rivelato lui stesso sul proprio profilo Instagram: «Dopo quattro anni si può dire, no?», ha scritto il geniale e istrionico cantante in un breve video in cui tiene in braccio una ragazza biondo platino, citandola per nome: Giorgia Soleri, seguitissima influencer e modella venticinquenne.

Apriti cielo! Ben prima che il video sparisse, come accade dopo 24 ore alle storie pubblicate sul social network, la notizia aveva fatto il giro del web e dei quotidiani online, rendendo ufficiale ciò che molti nell’ambiente artistico già sapevano da tempo: «Una magnifica e discretissima ragazza dagli occhi neri è rimasta accanto a Damiano per tutto il Festival, schivando flash e riflettori», ci aveva raccontato Danila Satragno, la vocal coach che allena il talento vocale di Damiano sin dai tempi di X Factor.

Per la verità qualche indizio i più attenti e curiosi l’avevano già individuato prima della fine del 2020 sul profilo di Giorgia, seguito da quasi 140 mila follower. In un post sibillino la tatuatissima modella, che attualmente compare negli spot della birra Moretti, aveva pubblicato la foto di un giovane uomo coperto da occhialoni, cappello e bavero rialzato. Sullo sfondo un manifesto con un cuore e una scritta emblematica: “Amami e basta”.

E in effetti pare sia proprio così: i due si vogliono bene e basta, al di là dell’immagine trasgressiva e ambigua che ciascuno vuol dare di sé. Sentite infatti cosa scrive Giorgia sul proprio profilo: «Poso, amo, mostro il c… su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesie e faccio la femminista guastafeste…».

Non male come presentazione per una modella dall’aria bon ton che esibisce tailleurini ben tagliati e completini a quadretti Vichy, e raramente svela tatuaggi e anfibi punk rock che pare siano la sua autentica passione.

Inutile chiedere ai diretti interessati qualcosa di più: dopo l’improvvisa rivelazione via social, Damiano, di tre anni più giovane di Giorgia, è tornato al solito riserbo. E nemmeno la modella, che nel citato spot scioglie il ghiaccio con il suocero brindando con una IN MODO birretta, ha voluto fornire dettagli sulla storia d’amore che, calendario alla mano, dovrebbe essere iniziata qualche mese prima di X PASTA»

Factor. Era l’edizione del 2017, anno in cui la band romana avrebbe poi conquistato il grande pubblico, pur essendo arrivata seconda al talent di Sky. Sin da allora Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan avevano volutamente alzato una cortina fumogena sulle proprie love story, lasciando che si parlasse di flirt tra il frontman e la bella batterista, e di presunte scelte fluide degli altri. Quanto a Giorgia, pur non avendo condiviso informazioni sulla propria vita sentimentale, non ha mai nascosto ai tanti follower le proprie fragilità, a partire dai problemi di salute che la perseguitano dall’adolescenza, ovvero dolore intimo pelvico. Sempre ironica e diretta, ora contiamo su di lei per nuove liberatorie confessioni.