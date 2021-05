Monica: chi è la moglie di Alberto Angela, età, carriera, vita privata

Share Facebook

Monica è il nome della moglie di Alberto Angela il noto conduttore e divulgatore scientifico nonché figlio di Piero Angela. Stando a quanto emerso in tutti questi anni la moglie del divulgatore scientifico è sempre stata lontano dai riflettori nonostante comunque il marito sia molto conosciuto, famoso e anche tanto amato. Ma cosa sappiamo di lei e soprattutto della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Monica, chi è la moglie di Alberto Angela

Della moglie di Alberto Angela conosciamo il fatto che sicuramente è una donna molto riservata e che si è mantenuta lontano dai riflettori. I due si sono sposati quando erano piuttosto giovani e infatti hanno celebrato da poco 28 anni di matrimonio. Il loro è un legame molto forte e lo stesso Alberto ha tentato da sempre di tenere unità la sua famiglia e soprattutto lontana da ogni tipo di gossip. I due sono convolati a nozze esattamente nel 1993 e hanno avuto tre figli ovvero Riccardo, Alessandro ed Edoardo. Alberto e la moglie condividono tante passioni, come ad esempio quella per il nuoto e per il cinema. Secondo quanto riferito da lui stesso, per tenersi in forma fa diverse vasche tutte le mattine e di conseguenza si reca in piscina tutti i giorni prima di andare a lavorare.