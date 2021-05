Cristina Garofalo: chi è la moglie di Pio D’Antini, età, carriera, vita privata, figlia

Share Facebook

Pio D’Antini sei sposato con Cristina Garofalo una modella di 33 anni e mamma di una bambina di nome Chiara nata nel 2016. Entrambi sono originari di Foggia e sono stati fidanzati per tantissimi anni. Sembra che la loro storia d’amore sia iniziata quando entrambi avevano circa 18 anni. Nel momento in cui Pio ha deciso di partire per Milano per motivi di lavoro, Cristina ha voluto seguirlo e da lì si è aperto anche per lei un mondo a livello professionale. Cosa sappiamo di lei e della sua vita privata?

Cristina Garofalo, chi è la moglie di Pio D’Antini

E’ nata nel 1988 a Foggia. Da alcuni anni ha intrapreso la carriera di modella e come abbiamo visto, tutto è iniziato nel momento in cui il fidanzato ha lasciato la Puglia per andare a lavorare a Milano. In quel momento Pio ha deciso di seguirlo e per lei si è aperta la porta del successo. È diventata una modella e nel 2009 ha già iniziato a fare i primi Shooting fotografici. Ha preso parte anche a Miss Italia partecipando e conquistando la fascia di Miss Sash. È arrivata anche alla semifinale delle selezioni per veline. Al giorno d’oggi continua a svolgere la professione di modella e anche di influencer ma è anche una mamma a tempo pieno della sua bambina che si chiama Chiara che ha 5 anni.