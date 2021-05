Maria Finizio: chi è la moglie di Amedeo Grieco e la madre dei suoi due bambini

Share Facebook

Amedeo Grieco è sposato con Maria Finizio e insieme vivono la loro storia d’amore a Foggia che è la città di origine di entrambi. Maria è la mamma anche dei due figli avuti proprio da Amedeo ovvero Alice e Federico. Diversamente dal compagno di avventura ovvero Pio D’Antini, Amedeo e la moglie hanno preferito mantenere privati i dettagli sulle loro nozze.

Amedeo Grieco, chi è la moglie Maria Finizio?

Invece, diverso è stato quando Maria è diventata mamma per la prima volta nel 2015 con la nascita di Federico e la seconda volta poi nel 2018 con l’arrivo di Alice. “Non so cosa significhi avere un fratello o una sorella ed è per questo che ho voluto che il mio primo figlio non restasse solo […].

Mi auguro che il loro legame sia indissolubile”. Sono state queste le parole scritte dalla donna su Instagram, spiegando quindi di essere figlia unica e di avere avuto il desiderio di fare una compagna o un compagno al figlio. Come già abbiamo avuto modo di anticipare, entrambi vivono a Foggia dove conducono una vita piuttosto normale insieme ai loro figli. Amedeo è molto innamorato della moglie e sui social spesso le fa delle dediche d’amore.