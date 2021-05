Programmi Tv oggi sabato 15 Maggio 2021, Film stasera in tv attualità e intrattenimento

Share Facebook

Programmi Tv su Rai 1

6.00 IL CAFFÈ DI RAI1 – Tg1 (7-8) – Tg1 Dialogo (8.20)

8.30 UNOMATTINA IN FAMIGLIA – Tg1 (9-9.30)

10.25 BUONGIORNO BENESSERE Medicina

11.20 PASSAGGIO A NORD-OVEST Documenti

Questa settimana Alberto Angela dedica l’intera puntata a una consuetudine che accompagna da sempre la vita dell’uomo, il trucco, che non ha avuto nella storia soltanto una valenza di abbellimento estetico, ma anche un profondo significato rituale.

12.00 LINEA VERDE TOUR con Federico Quaranta

12.30 LINEA VERDE LIFE Marcello Masi e Daniela Ferolla sono a Salerno per raccontare il patrimonio culturale, naturalistico e gastronomico della città e del suo territorio.

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 LINEA BLU Donatella Bianchi ci porta alla scoperta di Ponza,, l’isola più grande dell’arcipelago Pontino. Scopriremo come il sistema portuale, dagli approdi per pescherecci e grandi imbarcazioni fino ai pontili galleggianti per le barche dei turisti, si sta preparando all’inizio dell’alta stagione.

15.00 TV7 RELOAD Attualità

15.45 A SUA IMMAGINE con Lorena Bianchetti

16.30 TG1 TELEGIORNALE

16.45 ITALIA SÌ! con Marco Liorni

18.45 L’EREDITÀ WEEKEND Quiz con Flavio Insinna

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.35 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game Show

21.25 IO NON MI ARRENDO Miniserie di Enzo Monteleone con Giuseppe Fiorello, Massimo Popolizio, Paolo Briguglia, Antonio Milo

23.55 CIAO MASCHIO Talk con Nunzia De Girolamo

1.00 RaiNews24 1.35 Sottovoce 2.05 Mille e un libro 3.05 FILM-Commedia Pane e tulipani (Italia 2000) di Silvio Soldini con Licia Maglietta, Bruno Ganz 4.50 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.15 NAUTILUS Scienza con Luca Perri

6.55 PAPÀ A TEMPO PIENO Sitcom (1- st., ep. 1)

7.15 STREGHE Telefilm (2a st., ep. 17) con Shan-nen Doherty «L’eterna giovinezza»

7.55 HOMICIDE HILLS – UN COMMISSARIO IN CAMPAGNA Tf (2a st., ep. 7) «Casale Amore»

8.45 CEDAR COVE Telefilm (13 st., ep. 12 e 13) «Il tempo di essere felici» 1- – 2- parte

10.10 I DURRELL – LA MIA FAMIGLIA E ALTRI ANIMALI Tf (3- st., ep. 7) «Dietro le sbarre»

11.00 RAI SPORT GIORNO

11.15 SHAKESPEARE & HATHAWAY Telefilm (2-st., ep. 10) «Billy… due mattoni»

12.00 DOMANI È DOMENICA con Samanta Togni

13.00 TG2 TELEGIORNALE/13.30 TG2 WEEK-END

14.00 GIRO D’ITALIA 8- tappa: Foggia-Guardia Sanframondi 170 km Tappa appenninica con una sola salita molto lunga; l’arrivo è posto al termine di uno strappo impegnativo.

16.15 GIRO ALL’ARRIVO Ciclismo

17.15 PROCESSO ALLA TAPPA Ciclismo

18.10 RAI SPORT DRIBBLING Sport

18.25 TG SPORT SERA/RAI SPORT DRIBBLING Sport

19.40 HAWAII FIVE-OTelefilm (9- st., ep. 2) «L’uomo che cadde dal cielo» La misteriosa e contemporanea scomparsa di un turista e di un Marshal insospettisce la polizia.

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.05 FBI Telefilm 1a Tv (3- st., ep. 10) «Sorveglianti e sorvegliati» con Missy Peregrym

21.50 BLUE BLOODS Telefilm 1* Tv (113 st., ep. 4) «Redenzione» Danny e Baezsono sulle tracce di uno stupratore di ragazze che si finge autista per abbordare le vittime.

22.45 MAGAZINE UEFA Sport

23.10 Tg2- Dossier 23.55 Tg2 – Storie 0.35 Tg2 Mizar 1.00 Cinematineè 1.05 Tg2 Achab 1.10 Tg2 Sì, viaggiare 1.25 Tg2 Eat Parade 1.35 Rainews24

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

8.00 ELISIR DEL SABATO con Benedetta Rinaldi

8.45 MI MANDA RAITRE IN PIÙ con F. Ruffo

9.30 IL POSTO GIUSTO con Giampiero Marrazzo

10.25 TIMELINE FOCUS con Marco Carrara

10.45 TGR PARMA 2020 Attualità

11.00 TGR BELLITALIA/11.30TGR OFFICINA ITALIA

12.00 TG3 TELEGIORNALE/TG3 PERSONE

12.25 TGR IL SETTIMANALE Attualità

12.55 TGR PETRARCA Cultura

13.25 TGR MEZZOGIORNO ITALIA

14.00 TG REGIONE/14.20 TG3

14.45 TG3 PIXEL Scienza e tecnologis

15.00 TV TALK con Massimo Bernardini

16.35 FRONTIERE Attualità con Franco Di Mare

17.25 REPORT con Sigfrido Ranucci

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.20 LE PAROLE DELLA SETTIMANA Talk show

21.45 SAPIENS – UN SOLO PIANETA Documenti

23.55 TG REGIONE/TG3 MONDO

0.35 UN GIORNO IN PRETURA «Il delitto di Chiara» Sono le 7 di sera in un quartiere della buona borghesia napoletana quando Vittorio Materazzo, ingegnere di 50 anni, viene assassinato brutalmente sotto casa. La Corte di Assise di Napoli è chiamata a fare luce su questo omicidio che ha sconvolto un’intera città e il cui unico indagato è il fratello minore della vittima, Luca Materazzo.

1.55 FILM-Drammatico The woman who left – La donna che se ne è andata (Filippine 2016) di Lav Diaz con Charo Santos-Concho, John Lloyd Cruz Ispirato al racconto di Tolstoj “Dio vede quasi tutto, ma aspetta”, il film ha vinto il Leone d’oro alla Mostra di Venezia nel 2016.

Programmi Tv su Rete 4

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

7.45 FILM-Commedia SOGNI MOSTRUOSAMENTE PROIBITI (Italia 1982) con Paolo Villaggio, Janet Agren

10.00 IL GIUDICE MASTRANGELO 2 Fiction con Diego Abatantuono «Delitto sul mare»

12.00 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SEGRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 SEMPRE VERDE con Luca e Daniela Sardella

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Ghini, Francesco Foti

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm (12§ st., ep. 9) «Il silenzio è d’oro»

16.50 FILM TV-Giallo AGATHA CHRISTIE: 13 A TAVOLA (Usa 1985) con Peter Ustinov, Faye Dunaway Lord Edgward viene trovato morto nel suo ufficio. L’investigatore Poirot si occupa del caso, ma una certa Carlotta Adams e la vedova cercando di confondere le acque…

18.55 TG4 TELEGIORNALE/METEO.IT

19.35 TEMPESTA D’AMORE Soap Maja e Florian discutono nel bosco perché lei crede che lui stesse per sparare a dei daini che lei stava fotografando, lui dice che stava solo usando il cannocchiale del fucile per osservarli, ma lei non gli crede e i due si separano. Michael non riesce a dire a Rosalie che non vuole iniziare una relazione con lei.

20.30 STASERA ITALIA WEEKEND Attualità

21.20 FILM-Drammatico CHANGELING (Usa ’08) con Angelina Jolie

0.15 FILM-Orrore 10050 CIELO DRIVE (Usa 2016) con Katie Cassidy, Helizabeth Henstridge

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.45 X-STYLE Moda con Giorgia Venturini

9.15 PLANET Documenti

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Ciavarro, Camilla Ghini, Francesco Foti

13.00 TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap Wyatt chiede a Sally un appuntamento per dirle di aver lasciato Flo e di voler tornare con lei. E infatti Wyatt, d’accordo con Flo, convoca Sally nel suo ufficio e le dice di aver lasciato Flo e di voler ricominciare a frequentare lei. Sally, in lacrime, accetta la sua proposta e i due si abbracciano.

14.10 UNA VITA Telenovela Genoveva rivela a Santiago il luogo in cui dovrà uccidere la sua nemica, ma il giovane è sospettoso e teme di finire in una trappola; Ursula, intanto, va da Felipe e gli rivela che Genoveva è in combutta con An-drade e che Santiago è un impostore. Ursula si prepara a togliere di mezzo Genoveva e chiede al sacerdote di confessarla. Poi, si reca al crocevia per incontrare Genoveva, ma proprio mentre sta per pugnalarla, Santiago spara alla donna dai cespugli e la uccide.

15.30 VERISSIMO Talk show con Silvia Toffanin

18.45 AVANTI UN ALTRO! Quiz con Paolo Bonolis

20.00TG5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INSOFFERENZA Il Tapiro d’oro che ha percorso più chilometri (oltre 7.500 in linea d’aria) è stato consegnato il 17 ottobre 2005 ad Al Bano (Loredana Lecciso aveva dichiarato di volerlo lasciare) a Samanà, penisola sulla costa nord della Repubblica Dominicana, sede della terza edizone dell’Isola dei Famosi. Il Tapiro fu lanciato da un elicottero da Capitan Ventosa.

21.20 AMICI Talent con Maria De Filippi

1.00 Tg5 Notte 1.35 Striscia la notizia 2.00 Non smettere di sognare Fiction 4.00 CentoVetrine

Programmi Tv su Italia 1

6.55 MARLON Sitcom (1-st., ep. 2, 3 e 4) «Svuotando l’armadio» – «Il gigolo della geometria» – «Sesso senza impegno»

7.55 MILA E SHIRO – DUE CUORI NELLA PALLAVOLO Cartoni «Il nuovo allenatore» – «Una promessa mantenuta»

8.45 CAPTAIN TSUBASA «Calcio d’inizio! Nankatsu Vs Shutetsu» – « Il fantasista Tsubasa»

9.35 RIVERDALE Tf (1- st.) «Pussycats» – «La speranza è l’ultima a morire» – «Gli outsider»

12.25 STUDIO APERTO/METEO.IT

13.05 SPORT MEDIASET

13.45 DRIVE UP Motori

14.20 THE FLASH Telefilm 1a Tv (6- st., ep. 12 e 13) «Una ragazza di nome Sue» – «Il mio amico Grodd» con Grant Gustin

16.05 FILM-Commedia 135 UNA PAZZA GIORNATA A NEW YORK (Usa 2012) con Mary-Kate e Ashley Olsen

18.00 CAMERA CAFÉ Sitcom con Luca e Paolo

18.20 STUDIO APERTO LIVE/METEO

18.30 STUDIO APERTO TELEGIORNALE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE Telefilm con George Eads (3- st., ep. 10 e 11) «In alto e in basso» – «Ricetta per un omicidio»

21.20 FILM-Animazione MADAGASCAR 3 – RICERCATI IN EUROPA di E. Darnell, T. McGrath, C. Vernon (Usa 2012)

23.15 I SIMPSON Cartoni (1- st.) «Bart sfida la festa del Ringraziamento» – «Il cane di Bart è un disastro a scuola» – «Oh, fratello, dove sei?»

0.30 AMERICAN DAD Car. «La moglie del dentista» – «Il gioco delle vedove» – «Padre & figlio»

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO 9.40 COFFEE BREAK Attualità

11.00 BELLI DENTRO BELLI FUORI

11.50 L’ARIA CHE TIRA Attualità

12.20 INSEPARABILI – STORIE A 4 ZAMPE

12.50 LIKE – TUTTO CIÒ CHE PIACE

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 ATLANTIDE – STORIE DI UOMINI E DI MONDI Doc.

18.00 FILM-Dramm.IL BUIO OLTRE LA SIEPE (Usa ’62) con Gregory Peck

20.00 TG LA7 TELEGIORNALE

20.35 OTTO E MEZZO SABATO

21.15 FILM-Commedia MANGIA PREGA AMA (Usa 2010) con Julia Roberts

Programmi Tv su TV 8

6.00 TG24 TELEGIORNALE

8.00 FILM TV-Commedia MR. WRITE (Usa 2016)

9.30 TG24 TELEGIORNALE

9.45 FILM-Drammatico FRAGRANZA D’AMORE (Bel./Can. 2017) con Shantel VanSanten

11.15 TG24 TELEGIORNALE

11.45 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

14.00 PERMESSO MAISANO

15.00 PADDOCK PRE QUALIFICHE

15.30 G.P. DI FRANCIA Motociclismo Qualifiche diretta

17.00 ANTONINO CHEF ACADEMY

19.00 BRUNO BARBIERI – 4 HOTEL

20.15 ALESSANDRO BORGHESE – 4 RISTORANTI Reality

21.30 FILM-Fantastico HANCOCK (Usa 2008)

23.15 FILM-Azione SOTTO ASSEDIO – WHITE HOUSE DOWN (Usa 2012)

Programmi Tv su Nove

6.00 MOGLI ASSASSINE Doc.

12.00 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

14.00 HO VISSUTO CON UN KILLER

16.10 FILM-Commedia TUTTE LE DONNE DELLA MIA VITA (It. ’06) con Luca Zingaretti, Vanessa Incontrada, Michela Cescon Davide, grande chef ma compagno e amante discutibile, ha un malore e si ritrova al capezzale tutti gli amori della sua vita.

18.10 FILM-Commedia TUTTE CONTRO LUI (Usa 2014) con Cameron Diaz, Nikolaj Coster-Waldau

20.00 FRATELLI DI CROZZA Var.

21.25 INGANNO D’AMORE – IL DELITTO ROSBOCH Doc.

24.00 WEB OF LIES – QUANDO INTERNET UCCIDE «Persone che potresti conoscere»

Programmi Tv su Mediaset 20

6.55 ANGER MANAGEMENT Tf (2-st.) «Charlie e il terapista sensitivo» – «Charlie e le sventure della lap dance» – «Charlie finisce in prima pagina»

7.50 THE BIG BANG THEORY (3-st., ep. 6 e 7) «Il teorema del football» – «L’amplificazione del chitarrista»

8.40 MURDER IN THE FIRST (3-st., ep. 5, 6, 7, 8, 9 e 10)

13.55 PSYCH Telefilm (2- st., ep. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7)

20.15 THE BIG BANG THEORY (3-st., ep. 6 e 7) «Il teorema del football» – «L’amplificazione del chitarrista»

21.00 FILM-Commedia POLIZIOTTI FUORI – DUE SBIRRI A PIEDE LIBERO (Usa 2010) con Bruce Willis

23.25 FILM-Fantasc. DOOM (Usa/Rep. Ceca ’05) con K. Urban, D. Johnson

Programmi Tv su Rai 4

6.10 AGENTS OF S.H.I.E.L.D. (5^ st., ep. 9, 10, 11, 12 e 13) 9.50 STRANGER EUROPE «Roma»

10.25 CRIMINAL MINDS Tf (4- st., ep. 20, 21, 22, 23 e 24)

14.10 FILM-Azione IP MAN 4 (H.K.2019) con Donnie Yen, Danny Chan

16.00 MARVEL’S RUNAWAYS Telefilm (1- st., ep. 9 e 10) «Doomsday« – «Ostile» 17.40 MACGYVER Tf (2- st., ep. 20, 21, 22 e 23; 3- st., ep. 1) «Il tesoro di Jerico» -«Per un amico» – «Area 51» – «Il supervisore» – «Ritorni» 21.20 FILM TV-Giallo LA STAGIONE DELLA CACCIA (It. 2018) con F. Scianna

23.25 FILM-Thriller PELHAM 1 2 3 – OSTAGGI IN METROPOLITANA (Usa ’09) con Denzel Washington, John Travolta

Programmi Tv su Iris

7.50 HAZZARD Telefilm (3- st.)

9.20 FILM-Fantascienza INVASION (Usa 2007) con Nicole Kidman, Danil Craig

11.25 FILM-Avventura POSEIDON (Usa 2006) con Josh Lucas, Kurt Russell

13.30 FILM-Dramm. MICHAEL CLAYTON (Usa ’07) con George Clooney

16.00 FILM-Commedia BIGFOOT E I SUOI AMICI (Usa 1987) con J. Lithgow

18.15 FILM-Thriller BLACK MASS – L’ULTIMO GANGSTER (Usa ’15) con J. Depp, B. Cumberbatch

21.00 FILM-Thriller PRESUNTO INNOCENTE (Usa ’90) con Harrison Ford

23.40 FILM-Spionaggio LA REGOLA DEL SOSPETTO (Usa 2003) con Al Pacino, Colin Farrell

Programmi Tv su Rai Movie

8.25 FILM-Commedia PORGI L’ALTRA GUANCIA (It. 1974) con Terence Hill

10.05 MOVIE MAG Cinema 10.35 FILM-Commedia PENSANDO A TE (It. 1969)

12.10 FILM-Azione SQUADRA ANTIGANGSTERS (It. 1979) con Tomas Milian

13.50 FILM-Dramm. • BROTHERS (Usa 2009)

15.40 FILM-Thriller I DUE VOLTI DI GENNAIO (G.B./Fr./Usa 2013)

17.20 FILM-Commedia P.S. I LOVE YOU (Usa 2007)

19.30 FILM-Commedia MIAMI BEACH (It. 2016)

21.10 FILM-Commedia PARLIAMO DELLE MIE DONNE (Fr. ’14) con J. Hallyday

23.05 FILM-Commedia LA MOGLIE DEL CUOCO (Fr. 2014) con Karin Viard

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Tf (5- st.) 5 ep.

10.10 LA CASA NELLA PRATERIA (6- st., ep. 2, 3, 4 e 5) «Ritorno a scuola» – «L’albero genealogico» – «Il miracolo» – «La donna cannone»

14.30 FILM TV-Commedia MAESTRO DELL’ANNO (Can./ Usa ’05) con Ryan Reynolds

16.30 FILM-Avventura ELLA ENCHANTED – IL MAGICO MONDO DI ELLA (Usa 2004) con Anne Hathaway

19.00 FILM-Commedia KATE & LEOPOLD (Usa ’01) con Hugh Jackman

21.10 FILM-Avventura IL MISTERO DEL PRINCIPE VALIANT (Irl./G.B./Ger. ’97)

23.00 FILM-Dramm. NEVERLAND – UN SOGNO PER LA VITA (Usa 2004) con Johnny Depp

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

7.10 BEAUTIFUL Soap

9.10 AMICI Talent

9.40 AMICI – DAYTIME Talent

10.10 AMICI Talent

10.40 AMICI – DAYTIME Talent

11.05 AMICI Talent

11.30 AMICI – DAYTIME Talent 11.55 AMICI Talent

12.20 AMICI – DAYTIME Talent 12.50 AMICI Talent

13.15 AMICI – DAYTIME Talent

13.45 L’ISOLA DEI FAMOSI ’21 -EXTENDED EDITION Reality Seguiamo la vita dei protagonisti dell’isola dei famosi, tra acque cristalline e sfide per la sopravvivenza.

21.10 L’ISOLA DEI FAMOSI Reality

1.05 X-STYLE Moda

