Anna Tatangelo chi è suo figlio Andrea, avuto da Gigi D’Alessio, è uguale a lei! (FOTO)

Compagna del collega Gigi D’Alessio, con il quale ha iniziato una storia nel 2005, anche se la loro storia è stata ufficializzata solamente l’anno successivo, Anna Tatangelo è una delle cantante più apprezzate del panorama musicale italiano. È diventata famosa con la vittoria del Festival di Sanremo nel 2000 con il brano Doppiamente fragili, con il quale ha gareggiato per la sezione di Giovani. Ha partecipato al Festival altre sei volte e poi ha pubblicato 6 album, 27 singoli e due colonne sonore, riuscendo a guadagnare dischi d’oro e di platino grazie alle 700 mila e passa vendite.

Anna Tatangelo una tipica bellezza mediterranea con capelli e occhi castani. Oltre a curve mozzafiato, anche grazie all’intervento del chirurgo. Tutti la ricorderanno sul palco dell’Ariston, quando a soli 15 anni vince Sanremo Giovani. Confrontando le foto attuali con quelle del passato, si nota che ha rivoluzionato completamene il suo aspetto. Certo, all’epoca del primo Sanremo era un’adolescente, ma è chiaro che alcune sue forme sono “lievitate” solo grazie all’intervento del chirurgo.

Nonostante un periodo di crisi profonda, con conseguente separazione durata qualche mese, Anna e Gigi oggi hanno ritrovato la serenità e l’equilibrio perduto. Sono innamoratissimi e nulla sembra scalfire il loro solido legame.

La motivazione della crisi

In una recente intervista la cantante di Sora si è messa a nudo parlando delle motivazioni che l’hanno spinta per diversi mesi a stare lontana dal cantante napoletano. Anna ha raccontato di aver vissuto un periodo di sconforto e di solitudine e di essersi ritrovata, giovanissima, a dover essere responsabile troppo in fretta.

L’artista ha spiegato di non aver assaporato il periodo della giovinezza e della spensieratezza. Ha lasciato casa dei suoi genitori per andare a vivere con Gigi e nel frattempo è arrivato il primo figlio. Tutto questo, che non rinnega affatto, ha comportato un salto di alcuni passaggi della vita, che in un particolare momento della sua vita ha avvertito come mancanze. Per fortuna la crisi è decisamente rientrata e la famiglia D’Alessio è più bella che mai.

La carriera inarrestabile di Anna Tatangelo

Intanto “La ragazza di Periferia” di strada ne ha fatta davvero tanta e la sua carriera è ormai inarrestabile. Anna Tatangelo è attualmente impegnata in un tour estivo che la porterà in molte città italiane, dal suo amato pubblico che in tutti questi anni l’ha sempre sostenuta ed apprezzata.