Brunella Gubler chi era la moglie di Renato Pozzetto? Figlie, morte e vita privata

Brunella Gubler è la moglie di Renato Pozzetto, insieme all’attore per oltre 40 anni e fino alla sua morte, datata 2009. Lei è sempre stata al suo fianco, presenza costante e discreta nella vita straordinaria del volto noto dello spettacolo italiano. Brunella Gubler viveva a Milano, e di lei suo marito ha fatto un tenerissimo ritratto durante alcune interviste.

L’attore Renato Pozzetto, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, parla del suo ultimo film “Lei mi parla ancora”. Nella pellicola di Pupi Avati, l’attore interpreta per la prima volta un ruolo drammatico e, ricordando le sue interpretazioni del passato, dichiara:

“La mia natura era diversa. Avevo iniziato con Cochi nel dopoguerra, per essere contenti noi e far felici gli amici. Da lì, il cabaret, dove abbiamo conosciuto i nostri divi: Enzo Jannacci, Dario Fo, Giorgio Gaber. Ci esibivamo al Cab64 con Lino Toffolo e loro passavano a trovarci. Poi, Jannacci ci ha proposto di andare al Derby, è arrivato Felice Andreasi… Tutto questo per dire che noi il drammatico non l’abbiamo mai sfiorato neanche come interesse. Invece, leggendo il copione di Pupi, mi sono commosso tanto, più di una volta”.