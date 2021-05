Ginevra Nuti: chi è la figlia di Francesco

Ginevra Nuti è la figlia che Francesco ha avuto dalla sua relazione con Annamaria Malipiero, anche lei attrice, in passato tra le protagoniste della soap opera Mediaset “Vivere”. La ragazza è nata nel 1999 e ha due fratelli più piccoli, Lucrezia e Leonardo, frutto della relazione che la mamma ha avuto con il dentista Marco Bindelli, scomparso qualche anno fa. La giovane ha deciso di occuparsi in prima persona del padre e lo segue costantemente, aiutandolo a mangiare e anche nei comportamenti più complessi che non può compiere autonomamente.