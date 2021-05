Oroscopo Paolo Fox domani martedì 18 Maggio 2021, previsioni astrali

Share Facebook

Ariete

Non esagerare chiedendo al tuo corpo qualcosa che non può fare. Dosate bene le vostre forze per iniziare la settimana in modo che non sia poi così costoso fare qualcosa che richiederà energia e ulteriore sforzo. Questo è qualcosa per cui il tuo corpo ti ringrazierà. Sentirai la crudezza della sfortuna in ogni azione che compi oggi. Non scoraggiarti, continua ad andare avanti. Amore: devi prendere il tuo partner con le pinzette durante il giorno di oggi. Stai attraversando un brutto momento. Pazienza. Ricchezza: finalmente potrai goderti una giornata tranquilla senza sorprese. Metti in pausa i tuoi progetti per oggi. Benessere: che la tua capacità di sorprendere il tuo partner non si perde nella nebbia della routine. Mantieni sempre una sorta di incertezza da parte tua.

Toro

La tua intelligenza sarà in aumento oggi e questo ti consentirà di analizzare logicamente determinati dati, il che ti porterà a capire dov’è il problema e ad affrontarlo frontalmente. Avrai una buona predisposizione a farlo. Rinnova la tua fiducia nelle tue possibilità. Splendide giornate innamorate e regolari nell’economia. Sarà perfetto per creare e credere, concentrati solo sui tuoi desideri. Amore: giorno di grandi gioie, gli innamorati si sentiranno molto vicini. Una telefonata da lontano potrebbe tirarti su di morale. Ricchezza: non lasciarti ingannare, perché mentre hai recuperato i tuoi debiti, devi comunque fare un ulteriore passo avanti per fare progressi. Benessere: ascolta chi vuole condividere con te la propria scienza. Sei una persona brillante, devi solo iniziare a crederci.

Gemelli

Non escludere un piccolo disturbo o un disagio che potrebbe farti avere una giornata un po ‘spiacevole, ma sarà temporaneo e non avrà importanza. In ogni caso, cerca di essere paziente e di non cadere in una preoccupazione esagerata. Ti renderai conto che certi problemi saranno più facili se li avessi risolti prima invece di scappare da loro. Amore: i segreti in una relazione non sono buoni. Cerca di essere onesto con lei e invitala a fare lo stesso. Ricchezza: non lasciare i tuoi impegni di lavoro fino all’ultimo minuto. Rivedi il tuo programma e preparati ad affrontare la settimana. Benessere: puoi imparare ad accettare le opinioni ei punti di vista delle persone intorno a te solo quando capisci che il mondo supera te stesso.

Cancro

Respirerai con calma in una questione economica che si risolve più facilmente di quanto avessi pensato. Forse è ora di riorganizzare tutti i tuoi affari economici e finanziari per non cadere in certe trappole che portano disordini. L’autocontrollo sarà il tuo miglior alleato di fronte a certe complicazioni durante la giornata odierna. Amore: attraverserai una serie positiva a livello sentimentale. Potrai trascorrere grandi momenti in compagnia del tuo partner. Ricchezza: entrerai in una serie negativa finanziariamente, assicurati di mettere da parte tutti i tipi di spesa superflua e non necessaria. Benessere: il dono del presente è quello che non si ripete mai, il tempo che ti lasci sfuggire non tornerà mai più. Assicurati di approfittarne.

Leone

Non devi dire nulla su un problema di lavoro che non ti piace. Altri se ne occuperanno per te, lascia che gli eventi si evolvano e guarda lo spettacolo dalla tua posizione. La cosa intelligente da fare è non esporre le tue carte.

Vergine

Oggi la tua realtà si impone e vinci in qualche campo in cui stai giocando molto e che ti interessa anche avere tutto sotto controllo. Guarda bene qualcuno che può aiutarti molto più di quanto pensi. Non disprezzare alcun aiuto, non importa quanto piccolo possa sembrare.

Bilancia

Qualcuno ha insistito perché scartassi alcune idee o progetti che avevi tempo fa e che forse non andavano bene allora o non erano ben delineati. Tuttavia, ora saranno una buona opzione e dovrai rimetterli sul tavolo.

Scorpione

Sbarazzati di quell’aspetto un po ‘oscuro che ti fa avere così tanti pregiudizi con alcune persone intorno a te che possono lavorare molto bene e avvantaggiarti in qualsiasi momento. Cerca l’obiettività e non lasciarti trasportare dal rumore degli altri.

Sagittario

Sarai piuttosto sorpreso dalle reazioni degli altri alla tua situazione personale poiché ora hai capito chi ti apprezza davvero. Tuttavia, metti i piedi per terra, perché a volte sei come in un altro mondo.

Capricorno

Essere riluttanti alle parole di qualcuno che potrebbe chiederti perdono non è la cosa migliore che puoi fare e ancora di più se è un amico o un partner. Apri il tuo cuore al perdono perché è il modo per sentirti meglio.

Acquario

Potresti trovarti a pensare di prendere una decisione un po ‘drastica su questioni emotive perché non sei convinto da ciò che hai osservato per molto tempo e da ciò che hai scoperto. Affrontalo con coraggio e fai il passo nel momento che più ti si addice.

Pesci

Mostra la calma e mantieni le distanze da qualcuno che ti chiede sottilmente di dargli la libertà di fare le cose a modo suo. Se provi a imporsi più e più volte, perderai. Devi mantenere la calma.