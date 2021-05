Oroscopo Branko domani mercoledì 19 Maggio 2021: Previsioni del giorno

Share Facebook

ARIETE – Mente e cuore viaggiano su binari differenti: non fare scelte impulsive e riflettici su. Al lavoro Mercurio ti permette di recuperare terreno: proponi nuove idee e mostra il tuo talento. Per scaricare lo stress sì alle camminate a passo svelto.

TORO – Venere è meravigliosa per gli affetti: sei coperta di attenzioni, calore umano e questo ti mette di buonumore. Ottimi i rapporti con figli, nipoti e, in generale, persone più giovani di te. Al lavoro serve un pizzico di strategia in più.

GEMELLI – La tua mente è in L fermento e ora hai idee originali, che però vanno strutturate. Cerca l’aiuto di una persona capace di darti qualche suggerimento. In amore, la tua apparente timidezza può rivelarsi un’incredibile arma di seduzione.

CANCRO – Mano a mano i pianeti raggiungono il tuo segno, regalandoti un mese ricco di emozioni e occasioni. Finalmente, dopo tanta fatica puoi tirare un sospiro di sollievo, tornare a pensare a te stessa e mettere in primo piano i tuoi obiettivi.

LEONE – Ora la tua carta vincente è la simpatia, che ti porta consensi e spalanca nuove porte. In amore però devi mostrarti più malleabile, perché tendi a voler dettare legge senza tenere conto dei bisogni di chi hai intorno.

VERGINE – Puoi fare affidamento soltanto su poche e fidatissime persone, che però sanno sostenerti sia emotivamente sia sotto il punto di vista pratico. Non vergognarti di chiedere: Venere ti assicura risposte favorevoli.

BILANCIA – Sembra che nessuno capisca realmente ciò di cui hai bisogno, ma forse perché le tue emozioni non ti sono chiare. Prendi una pausa, mettiti in ascolto di te stessa e scrivi ciò che senti, distinguendo le paure dalle sensazioni.

SCORPIONE – Venere aggiunge un pizzico di dolcezza al tuo fascino. Giugno è un mese ideale per flirt e giochi di sguardi, ma se sei già in coppia tieni a freno la gelosia del partner perché rischi solo di creare inutili tensioni. Sprazzi di creatività al lavoro.

CAPRICORNO – Venere dispettosa crea tensioni nei ; rapporti: cerca di scendere a compromessi, non è il momento di attaccarsi alle questioni di principio È un buon periodo per rilanciarti al lavoro: hai fiuto economico e sai intercettare le nuove opportunità.

SAGITTARIO – Tutto sembra così faticoso ma non disperare: durante la seconda metà del mese si verificano un paio di eventi che ti restituiscono fiducia nelle tue risorse e nel futuro. Per scacciare lo stress pratica mindfulness. Soddisfazioni in arrivo dai figli.

ACQUARIO – Grazie alla tua parlantina e ai modi coinvolgenti ma mai eccessivi sai essere particolarmente convincente: ciò ti può procurare successo in amore e nel lavoro. Ottimo momento se devi sostenere esami o vuoi frequentare corsi di aggiornamento.

PESCI – Giove nel segno porta piccoli ma significativi eventi fortunati che devi riconoscere e afferrare al volo. Dunque non distrarti, perché dettagli e aspetti apparentemente insignificanti possono cambiare il corso degli eventi.