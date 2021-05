Oroscopo Paolo Fox domani giovedì 20 Maggio 2021, previsioni i segni

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Ariete

Sei sulla strada giusta se oggi decidi di non affrontare le faccende quotidiane o professionali a testa alta e senza pensare alle conseguenze. Dire le cose con calma significa imparare.

Toro

Hai notato alcuni cambiamenti in una persona che ti interessa molto, forse un amico o un amico, che non puoi spiegare a te stesso, ma pensi di essere la colpa per loro. Quella responsabilità è condivisa, non dimenticatela, quindi analizzate bene i fatti.

Gemelli

Oggi bisogna ritrovare il battito di una relazione che non sta attraversando il suo momento migliore, forse a causa dell’usura del tempo. Considera che potresti aver bisogno di parlare chiaramente di determinati argomenti, ma in ogni caso, pensa a ciò che è importante.

Cancro

Molte cose, troppe, di cui oggi dovrai occuparti e che possono anche crearti un certo peso. Alcuni di loro saranno legati alla casa e comporteranno un esborso. Dovrai cercare soluzioni e compensare quelle spese.

Leone

Luna crescente nel tuo segno oggi, che ti incoraggia a non lasciarti sopraffare dalle avversità ea portare avanti tutti i tuoi affari senza paura. Approfitta di quella circostanza favorevole per affrontare qualcosa che non ti piace troppo così com’è.

Vergine

Non dovresti sopportare le cattive maniere o la mancanza di istruzione da parte di qualcuno che crede di essere al di sopra degli altri e di poter fare ciò che vuole. Non è così e dovrai farglielo vedere con molta calma. Imposta le barriere appropriate, smettila.

Bilancia

Grazie ai buoni consigli di qualcuno vicino a te, affronterai tutte le questioni che sorgono oggi, non importa quanto siano complicate, con calma e buon umore. Proverai soddisfazione dal tuo atteggiamento perché vedi che stai ottenendo molte cose.

Scorpione

Oggi cammini con molta più temperanza in tutto ciò che fai e sarai in contatto con qualcuno che ti piace molto e con cui hai sempre motivo di ridere. Questo guarisce altre ferite emotive. Saranno momenti molto piacevoli e felici.

Sagittario

C’è un’energia molto positiva di cui dovresti approfittare oggi per affrontare quelle questioni che di solito ti costano, soprattutto se sono legate agli studi o ad un lavoro difficile. Ne usciranno perfetti e di notte la tua soddisfazione ti farà riposare.

Capricorno

È una questione di tempo per abituarsi alle nuove situazioni di lavoro ea quello che si presenta d’ora in poi. La tua capacità di manovra non è grande, almeno per il momento. Devi aspettare e vedere come si sviluppano le cose.

Acquario

I desideri non devono essere confusi con la realtà, anche se ciò non significa che rinunci a un obiettivo che ti sei prefissato e che è un bene per te. Ma dovresti pensare a come intendi il successo e il suo vero significato per te, non di fronte alla galleria.

Pesci

Ci vorrà un po ‘di impegno per mettere i piedi per terra con una persona che in qualche modo ti ha affascinato e che scopri chi è veramente. Non permettere a te stesso di essere triste, a volte le apparenze possono ingannare e questo è normale.