Programmi Tv oggi mercoledì 19 Maggio 2021, Film stasera in tv

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24 TELEGIORNALE

6.45 UNOMATTINA Attualità con Monica Gian-dotti e Marco Frittella – Tg1 (7-8-9)

9.40 LINEA VERDE METEO VERDE

9.55 STORIE ITALIANE con Eleonora Daniele

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Lorenzo Biagiarelli

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma

15.50 LA PRIMA DONNA CHE Documenti

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap con Pietro Genuardi Marta confessa a Umberto e Adelaide il disagio di parlare al marito della proposta di lavoro da parte della Sterling. Rocco riceve un piccolo premio in denaro per la gara ciclistica vinta e vorrebbe comprare un anello di fidanzamento per Maria, ma non sa a chi rivolgersi. Cosimo sonda il terreno con la madre in merito al suo desiderio di trasferirsi a Parigi con Gabriella e di portare con sé anche lei. Fiorenza è decisa a vederci chiaro negli affari di Ludovica mentre in una lettera Marcello chiede alla Brancia di dimenticarlo. Intanto Marta e Vittorio sono sempre più consapevoli del futuro che li attende…

16.45 TG1 TELEGIORNALE

16.55 TG1 ECONOMIA/CHE TEMPO FA

17.05 LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano

18.45 L’EREDITÀ Quiz con Flavio Insinna, Ginevra Francesca Pisani, Sara Arfaoui

20.00TG1 TELEGIORNALE Show

20.30 FINALE COPPA ITALIA: ATALANTA-JUVENTUS Calcio, in diretta da Reggio Emilia

23.35 PORTA A PORTA con Bruno Vespa

1.10 RaiNews24 Telegiornale 1.45 Movie Mag con Alberto Farina, Federico Pontiggia 2.15 Luigi Ganna detective «Al di là di quel pioppeto» (1979) Fiction 3.10 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 DETTO FATTO Tutoria! con Bianca Guaccero

7.00 CHARLIE’S ANGELS (3a st.) «Angeli e fantasmi»

7.45 HEARTLAND (6a st., ep. 12) «I! concorso»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO DUE SOCIAL CLUB Musicale con Luca Barbarossa e Andrea Perroni

10.00 TG2 ITALIA/11.00 RAI TG SPORT GIORNO

11.10 I FATTI VOSTRI con Giancarlo Magalli

13.00 TG2 GIORNO/13.30 TG2 COSTUME E SOCIETÀ

13.50 TG2 MEDICINA 33 Medicina

14.00 GIRO D’ITALIA 11a t. Perugia-Montalcino 162 km Tappa molto impegnativa per l’altimetria, che presenta quasi2.500 metri di dislivello, e per i 4 settori di sterrato, che coprono 35 degli ultimi 50 chilometri. Poco prima del traguardo si entra nell’abitato di Montalcino attraversandolo su strade strette dal fondo lastricato.

16.15 GIRO ALL’ARRIVO/17.15 PROCESSO ALLA TAPPA

17.40 RAI PARLAMENTO/17.50TG2 TELEGIORNALE

18.00 EUROPEI DI NUOTO Finali terza giornata, in diretta da Budapest (Ungheria)

19.50 NCIS: LOS ANGELES Telefilm (9^ st., ep. 10) «Nel nome del padre» In un bar di Los Angeles una donna che sembra ubriaca uccide tre uomini e fa esplodere il locale con una granata termica. La squadra deve dare la caccia a una killer che, per vendicare la morte del padre, vuole uccidere Enzo Sousa, il console generale brasiliano a Los Angeles.

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST

21.20 FILM-Commedia NON C’È CAMPO (It. 2017) con Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi

23.10 RE START con Annalisa Bruchi

0.45 Europei Paranuoto 1.30 I lunatici 2.05 FILM Tv-Dr. Marie Brand e l’eterna gara (Ger. ’18) 3.35 Bates Motel Tf 4.15 Videocomic 4.20 Ci vediamo in tribunale 4.45 Papà a tempo pieno Sitcom 5.05 Un caso per due Tf

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA Telegiornale

7.40 TGR BUONGIORNO REGIONE Telegiornale

8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna

10.00 MI MANDA RAITRE con Federico Ruffo

11.00 ELISIR Spazio ai problemi della voce: da che cosa possono essere causati? Come prevenirli? Se ne discute nella prima parte. Si parla poi del singhiozzo per capire quali sono le cause e i falsi miti da sfatare per farselo passare. Infine, stress e dieta.

12.00 TG3 TELEGIORNALE/TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE «Sibilla Aleramo» Documenti con Paolo Mieli

14.00 TG REGIONE TELEGIORNALE/14.20 TG3

14.50 TGR LEONARDO/15.05 TGR PIAZZA AFFARI

15.25 #MAESTRI con Edoardo Camurri

16.05 ASPETTANDO GEO Documenti

17.00 GEO Documenti con Sveva Sagramola

19.00 TG3 TELEGIORNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.20 NUOVI EROI Protagonista di oggi, il velista Mauro Pelaschier, che ha compiuto il periplo d’Italia come ambasciatore della Fondazione One Ocean, che ha l’obiettivo di insegnare il rispetto per gli ecosistemi marini.

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.698- p. Ferri si rende conto che Pietro non si fermerà fino a quando non lo avrà annientato. Abbate contatta a sorpresa uno storico nemico di Roberto. Pressato da Alberto per lasciare il seminterrato che gli aveva da poco dato in affitto, Samuel registra con un pizzico di preoccupazione il crescente interesse di Silvia per Giancarlo.

21.20 CHI L’HA VISTO? con Federica Sciarelli

24.00 Tg3 Linea notte/TG R 1.10 L’Italia della Repubblica Documenti 2.05 RaiNews24