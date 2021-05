Shel Shapiro: chi è l’artista, origini, età, carriera, vita privata, moglie e figli

Share Facebook

Shel Shapiro il nome d’arte, Norwan David Shel Shapiro, il suo vero nome. Quest’ultimo è un noto cantante, ma anche produttore discografico e attore britannico naturalizzato in Italia. È arrivato nel nostro paese intorno agli inizi degli anni 60 e immediatamente ha avuto un grande successo nel campo musicale, grazie al fatto di essere uno dei componenti del gruppo chiamato i Rokes. Ma cosa conosciamo di lui e soprattutto della sua vita privata?

Shel Shapiro, chi è

È nato a Londra da una famiglia ebraica di origini russe e poi si è trasferito nel nostro paese nel 1963. Ha debuttato nel nostro paese con il gruppo chiamato i Rokes che inizialmente si chiamava Shel carson combo. L’artista vanta alle spalle una carriera davvero molto lunga e ricca di grandi successi, premi e riconoscimenti. In seguito alla rottura del gruppo, poi il musicista ha continuato la sua carriera come solista e non solo visto che ha preso parte anche a diverse pellicole e serie TV come attore.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che è stato sposato con Maria Lina Carreri una nota modella che purtroppo si è suicidata nel 1992. Dalla loro unione è nata la figlia Malindi. Poi è convolato a nozze con Cristina Rivetti dalla quale ha avuto due gemelli di nome Pietro e Ginevra.