Oroscopo Paolo Fox oggi venerdì 21 Maggio 2021, previsioni astrali per te

Ariete

Amore: non lamentarti, le cose non possono essere migliori in amore. Soldi: vivrai una giornata di splendore economico. Lavoro: professionalmente, riceverai supporto da tutti. Salute: sarai in buona salute e andrai bene.

Toro

Amore: la tua famiglia ti darà il supporto di cui hai tanto bisogno. Soldi: leggi attentamente tutti i documenti che firmi. Lavoro: non rimanere bloccato, accetta la nuova offerta di lavoro. Salute: ti sentirai un po ‘ansioso.

Gemelli

Amore: dimentica le brutte notizie e sii felice, lasciati andare. Soldi: la posta in gioco sarà molto in un’operazione finanziaria. Lavoro: pianifica il tuo lavoro e otterrai buoni risultati. Salute: se trovi qualcosa di allentato, fai il test.

Cancro

Amore: non fare promesse d’amore che non puoi mantenere. Soldi: goditi un po ‘di più i tuoi soldi. Lavoro: Al lavoro inizia ad avere successo con i suoi nuovi progetti. Salute: lo stomaco, il suo punto debole, soffre.

Leone

La svolta nel cielo parte con Sole in Gemelli, straordinario aspetto per le relazioni sociali, incontri di lavoro e affari (anche incontri internazionali), amicizie, ricerche di lavoro. Venere è magnifica: la madre, le sorelle, l’amante, i figli, l’arte, la musica, la pittura. Mercurio nella stessa posizione sistema questioni legate alla casa, alle proprietà o anche a un’azienda (con voi non si sa mai quanto possedete). Ma c’è un aspetto ambiguo: la Luna piena e l’eclissi mercoledì 26. Il cuore vuole assaporare tutte le nobiltà del mondo. Come le miserie, direbbe Totò.

INCONTRO SÌ: Alla ricerca dell’assoluto, ne avete diritto e Sagittario, solo lui, riesce a stare al passo.

Vergine

E ancora e sempre vostro il posto nel cuore della persona amata, non abbiate timore, nessuno vi lascerà. Non è possibile, siete persone troppo buone e sensibili, troppo brave. In settimana ci saranno momenti di abbattimento e un notevole aumento di stress, cercate di fare le cose più importanti entro martedì 25. Siete seguiti da un’intraprendente Luna anche nelle finanze, occupatevi della famiglia. Il 26 abbiamo il Plenilunio, seguito da eclissi totale, che si forma in un punto importante del vostro oroscopo, Sagittario, ovvero casa. Giove vi consiglia: più gioia.

INCONTRO SÌ: Maggio passava, il vostro ardore anche? Ma non è così, secondo Marte, voi amate il Cancro.

Bilancia

Avete iniziato il 2021 con Marte in Ariete, in opposizione, quindi saprete gestire anche questo passaggio in Cancro. Peraltro si dirige più verso il campo delle corse al successo professionale, lotte intestine per ottenere o mantenere un certo posto, una certa posizione. Ma visto che non siete tutti in politica, trasformate questa agitazione interiore in talento, scrivete un libro. Fatta questa noiosa, ma doverosa premessa, siamo lieti di annunciare una settimana strepitosa! La fortuna impazzisce per voi, attenti solo merco edì 26, c’è l’eclissi.

INCONTRO SÌ: Bilancia lei: un gigante mascherato da bimba. Bilancia lui: un bimbo mascherato da gigante.

Scorpione

E la differenza che fa più eccitante l’amore. Non per parlare in prima persona, ma quelle poche e brevi esperienze vissute sono sempre state con persone con cui non avevo nulla in comune, eppure c’era una sessualità da fine de mondo. Così voi che avete Marte e Giove tanto appassionati, dovreste sperimentare qualcosa di nuovo, certo i nuovi incontri di lunedì 24, 25 e 26, saranno da ricordare. Precisiamo che potrebbero prendere vita amori duraturi! Nel lavoro non fate caso se i vostri meriti non ottengono riconoscimenti: è in ballo il futuro.

INCONTRO SÌ: Una notte di passione, un amore profondissimo e possessivo, il 26, con un Ariete.

Sagittario

Amore: innamorato, giornata emozionante. Soldi: cerca di non lasciare che i tuoi divertimenti riducano il tuo budget. Lavoro: buono che favorisce il raggiungimento di accordi con i loro capi. Salute: non abusare di farmaci per dormire.

Capricorno

Stai vedendo certe cose dal lato negativo ma pensi che succeda solo a te perché sei realistico. Anche se è bene tenere i piedi per terra ogni giorno, non pensare che le cose che sogni siano impossibili. Non rinunciare a questa lotta perché ti darà risultati. In campo sentimentale, se oggi senti che l’atteggiamento del tuo partner è un po ‘più freddo di prima, potrebbe essere perché ti manca un po’ di passione. Questo fa crescere l’amore e migliora anche l’umore generale. Fai la tua parte, Capricorno, e vedrai ogni giorno che ti svegli con molto più coraggio per affrontare la giornata. È quello che ti manca per uscire da questa buca e oggi ce l’hai a portata di mano.

Acquario

È la base affinché tutto il resto funzioni correttamente e senza intoppi ogni giorno. La persona che condivide la sua vita con te comincia a sentirsi emarginata dalle tue assenze. Se ci tieni davvero, fai del tuo meglio per rimediare ogni giorno. Prepara oggi una serata romantica a sorpresa e quando chiudi la porta di casa dimentica tutto il resto. Ne hai bisogno. Se sei uno degli Acquari che ha un cuore libero, oggi è un buon giorno per l’amore. Se qualcuno ti lancia la spazzatura, lasciati amare e fai una piccola ricerca su dove tutto questo può portarti in futuro. Non sprecare questa opportunità solo perché pensi che non sia possibile. Puoi prendere molte sorprese.

Pesci

Se ti accorgi di avere certe difficoltà al lavoro ogni giorno, Pesci, potrebbe essere tutto il risultato di un errore che hai fatto, forse a causa di una mancanza di concentrazione. Dedica tutto lo sforzo che oggi è necessario per recuperare il tuo prestigio professionale. Farai cambiare idea ai tuoi superiori. In amore, Pesci, oggi potresti avere problemi dovuti a interferenze di terzi. È probabile che alcune persone nella tua famiglia si immischiano in cose che non hanno importanza su base quotidiana. Non lasciare che accada. Pensa a cosa diresti se fosse la famiglia del tuo partner a giocare. Anche se è tua madre, fermala. Queste opinioni esterne non fanno che complicare le cose. E se sei uno dei Pesci che è libero, non dovresti trarre piacere dalla tua solitudine. Presta maggiore attenzione a una persona che ti sta intorno.