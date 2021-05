Jennifer Lopez e Ben Affleck pizzicati in un lussuoso resort in Montana

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

In queste settimane sono stati visti spesso insieme, anche se hanno provato a nascondersi dai fotografi. A distanza di tantissimi anni Jennifer Lopez e Ben Affleck avrebbero ripreso a frequentarsi ma non solo in amicizia. Sarebbe riscoppiata la fiamma della passione, come riportano alcuni tabloid americani.

I due avrebbero passato un lungo week end di passione in un lussuoso resort in Montana. Difficile capire se questo sia soltanto un tentativo di ripartenza del foro amore o soltanto un flirt. Per adesso bocche cucite da parte dei diretti interessati che si erano lasciati nel 2004, dopo una relazione durata un biennio.

Erano vicini all’altare, poi la relazione si è chiusa e ognuno ha preso una strada differente (La Lopez ha avuto diverse relazioni mentre Aflleck ha sposato e poi divorziato da Jennifer Garner). Nella vita i sentimenti spesso non si spengono del tutto e, in questo caso, sembra che si stiano riaccendendo.

Non ci sarebbe poi nulla di così sbagliato se a distanza di anni i due dovessero trasformare l’amicizia in amore, magari per un rapporto più maturo rispetto a 18 anni fa. J.Lo ha appena chiuso il fidanzamento ufficiale con l’ex campione di baseball Alex Rodriguez con cui doveva sposarsi.

Lui, invece, dopo mesi tormentati da problemi con l’alcool, un periodo in Rehab e la breve relazione con Ana De Harmas, è tornato single. Quindi è libero di frequentare chi gli pare. Con l’ex moglie Jennifer Garner i rapporti sono ottimi, ma la loro separazione appare definitiva. Insemina, c’è spazio per la Lopez nella sua vita. La stampa americana riporta delle indiscrezioni. La Lopez sarebbe felice per come le cose stanno andando con l’ex fidanzato Ben. E forse tra poco la smetteranno di nascondersi e ufficializzeranno la nuova liaison.