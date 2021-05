Melissa Satta rivela un particolare sulla fine del suo matrimonio con Kevin Prince Boateng

Share Facebook

La fine di un matrimonio comporta sempre dei dolori diffìcili da superare. Anche Melissa Satta vive questo momento. Dopo una prima separazione da Kevin Prince Boateng, aveva provato con il calciatore a ricostruire la storia che però, è finita di nuovo la scorsa estate. Il dolore rimane e ci si interroga su cosa non abbia funzionato. Melissa ne ha parlato con i suoi follower che le ponevano delle domande sulla sua vita sentimentale attuale.

Sono passati da poco cinque anni dal giorno del suo matrimonio, ormai al capolinea, e alcuni fan cercano di capire che cosa stia provando la bella modella ed ex velina. «Come stai? Sei riuscita a superare il dolore della separazione?», chiede un follower.

L’ex Velina risponde: «Sto bene grazie, ma quello non si supera… si cerca di accettarlo…», svelando di non aver ancora superato del tutto la fine del rapporto con il calciatore oggi in forza al Monza con cui ha un figlio, Maddox.

In questi mesi le sono stati attribuiti diversi flirt, tutti smentiti. Alcuni anche del tutto costruiti che l’hanno fatta molto arrabbiare. Insomma, Melissa è ancora single ufficialmente e ha ancora tanti desideri da realizzare, tra cui quello di avere un secondo figlio.

«Lo vorrei, ma chissà..! sogni sono desideri ma a volte rimangono sogni»; ha risposto a un fan. La Satta però non perde le speranze di trovare un uomo per la vita e ha dichiarato di «credere ancora nell’amore». Fa bene…