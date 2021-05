Oroscopo Paolo Fox domani domenica 23 Maggio 2021: anticipazioni astrali segno per segno

Ariete

Grande audacia, poca pazienza, energie fiacche, nervi a fior di pelle, chakra che ruotano al contrario (si fa per dire…). Tutta colpa di Marte in quadratura, pericoloso anche per affari e finanza. Siate particolarmente cauti mercoledì quando la Luna piena in Sagittario vi sospinge verso scelte audaci. L’allineamento planetario rende questo momento un momento per onorare le tue amicizie e, a volte, è meglio dare molto spazio ai tuoi amici. Tuttavia, potresti scoprire che la comunicazione è difficile in questo momento. Non c’è bisogno di spingerlo con i tuoi amici, perché qualunque conflitto sia in corso può aspettare una o due settimane per essere risolto. Concentrati sulla tua salute e felicità allenandoti regolarmente, seguendo una dieta equilibrata e bevendo molta acqua.

Toro

L’iniziativa davvero non vi manca, soprattutto se ci sono problemi legali e fiscali da risolvere. Sono giorni utili per occuparvi di questioni connesse al fisco, leggi e burocrazia. Approfittatene se dovete contestare una multa, derimere una controversia condominiale o qualcosa di simile. Potrebbe essere meglio rallentare e rivedere il proprio comportamento finché dura questo aspetto planetario. Altre persone potrebbero averti ferito nel recente passato, ma puoi solo spiegare la tua reazione. Se percepisci alcune questioni irrisolte, devi comunicare la tua posizione in modo tale che l’altra persona possa rimanere aperta. Se provi ancora risentimento, elabora quel tipo di emozione in modo produttivo, come l’esercizio. Devi scegliere con attenzione ciò che comunichi agli altri.

Gemelli

Buon compleanno, amici. Siete sempre su questo pianeta? Qualcuno potrebbe chiedervelo soprattutto il 26 e il 27 quando la Luna si fa piena in Sagittario e, mentre illumina i tanti pianeti presenti nel vostro segno, vi rende molto distratti. Ascoltatevi: potreste avere intuizioni geniali. L’allineamento planetario di oggi ti dà l’opportunità di riflettere sulle tue reazioni. Invece di sentirti ferito o risentito nei confronti di qualcuno per quello che ti ha detto o fatto, prenditi questo tempo per notare come stai reagendo a questo incidente. La tua reazione è sicuramente perfettamente valida, ma vuoi essere in grado di notarla come separata dall’altra persona. Da questo spazio puoi trarre forza. Sollevare pesi è un buon esercizio da fare ora.

Cancro

Sì alle avventure erotiche, no a quelle sentimentali: potrebbe essere questa la vostra filosofia della settimana. Il richiamo dell’eros è forte, mentre il cuore resta muto, zittito da una Venere tutt’altro che romantica dietro le vostre spalle, che sussurra sì ai flirt disimpegnati. L’aspetto della giornata presenta condizioni difficili all’interno delle amicizie in questo momento. Una buona dose di prospettiva si ottiene allenandosi e forse è necessario concentrarsi sul proprio corpo invece di reagire a problemi di comunicazione, ecc. Rimanere in forma e tonici richiede tempo e concentrazione, e questo può giovare alle tue relazioni perché ti dà tempo per riflettere su conflitto mentre ti prendi cura di te stesso. Se tutti si prendessero più cura di se stessi, l’attenzione si sposterebbe sulla celebrazione di ciò che funziona in una relazione, invece di lamentarsi di ciò che non funziona.

Leone

Ascoltate con attenzione questo Mercurio amico che suggerisce strategie. Dategli retta quando vi dice di tessere una rete di alleanze sotterranee nel vostro contesto professionale. La competizione è accesa, gli avversari non mancano, ma intraprendere una guerra aperta non vi conviene. L’allineamento planetario rende questo momento di grande intuizione per te. I tuoi obiettivi e le tue aspirazioni personali verranno messi a fuoco quando inizi a sperimentare un po ‘di conflitto. Una sfida può essere proprio ciò di cui hai bisogno per immergerti nei tuoi obiettivi con ulteriore zelo. Prendi sul serio il tuo programma di esercizi ora, perché potresti essere soggetto a lesioni se non sei concentrato sul tuo corpo. Presta particolare attenzione alle gambe e ai piedi.

Vergine

Siete notoriamente dei saggi, ma qualche frittata rischiate di farla anche voi, ora che tanti pianeti percorrono i Gemelli e Giove si è trasferito in Pesci. A rompervi le uova nel paniere sarà soprattutto Mercurio, tra l’altro vostro pianeta guida, che quando è in Gemelli è veloce e vi annebbia la mente. Il transito di oggi ti rende incline a problemi di comunicazione. Questo non vuol dire che devi tenere la bocca chiusa, tuttavia trarrai beneficio dal pensare prima di parlare. L’esercizio fisico è un ottimo modo per rallentare la mente mentre ci si prende cura del corpo. Una lunga corsa nello spazio aperto può darti ciò di cui hai bisogno per farti capire: chiarezza di mente, certezza dello scopo e le migliori intenzioni. Bevi molta acqua per eliminare quelle fastidiose tossine!

Bilancia

Malgrado il fronte del cuore riceva aspetti molto favorevoli, rischiano invece di essere limitati dall’ansia i progetti professionali. Marte dissonante soffoca le ambizioni, determinando un atteggiamento rinunciatario. Prudenza negli investimenti, soprattutto quelli condotti all’estero. L’energia di oggi ti dà un aiuto in termini di espressione di ciò che senti; tuttavia, resta particolarmente sintonizzato sull’origine delle tue emozioni. Potresti confonderti emotivamente e trasferire le frustrazioni di una relazione su un’altra. Queste sono cose che accadono e possono essere riconosciute, ma potresti anche voler trascorrere un po ‘di tempo da solo in questi giorni. L’esercizio fisico è un ottimo modo per prendersi un po ‘di tempo per te stesso mentre ti senti ancora parte del mondo!

Scorpione

L’allineamento planetario di oggi favorisce la comunicazione in quasi ogni aspetto della tua vita. La chiave è capire il principio dell’amore fraterno. Se cerchi di capire, piuttosto che essere capito, sarai molto aiutato da questo transito. Per preparare la mente e le orecchie all’ascolto, fai dei respiri profondi e trattieni la posizione per un secondo o due prima di espirare bene e a lungo. Questo fa scorrere il sangue intorno alla tua testa e supporta i tuoi processi mentali.

Sagittario