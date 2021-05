Cristel Carrisi: avete mai visto il marito della figlia di Albano e Romina

Share Facebook

Cristèl Carrisi è la figlia di Albano e Romina Power. Quest’ultima alcuni anni fa si è sposata con un noto e ricco imprenditore croato. Ma sapete chi è quest’ultimo? Conosciamo meglio Cristel e il marito.

Cristèl Carrisi, chi è il marito e genero di Albano

Come già abbiamo visto, Cristel è la figlia di Albano Carrisi e Romina Power. Non è di certo un mistero il fatto che un po’ di tempo fa Cristel sia convolata a nozze con un noto e soprattutto molto facoltoso imprenditore croato. Quest’ultimo si chiama Davor Luksic e i due si sono sposati esattamente nel 2016 dopo 4 anni di fidanzamento. Il matrimonio è stato molto sfarzoso, potremmo definirlo un matrimonio da favola e si è celebrato in Puglia. La famiglia ha organizzato una festa bellissima durata circa 3 giorni alla presenza di ben 500 invitati. Tra questi hanno preso parte molti personaggi del mondo dello spettacolo come Mara Venier, Toto Cutugno, Laura e Lavinia Biagiotti. Il marito è un noto imprenditore croato di origine cilena il cui patrimonio ammonterebbe a circa 170 milioni di euro. Nello specifico si occupa di hotel di lusso e resort, settore in cui la sua facoltosa famiglia, la più ricca della Croazia, ha investito negli anni.