Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr: chi sono i figli di Albano Carrisi e Romina

Tutti conosciamo Albano Carrisi e Romina Power ovvero una delle coppie più amate del mondo della musica e dello spettacolo italiano e non solo. I due non hanno condiviso soltanto la vita professionale, ma anche la vita privata visto che si sono sposati nel 1970 ed hanno messo su una bellissima famiglia. Albano e Romina sono genitori di quattro figli ovvero Ylenia, Yari, Cristel e Romina Junior. Ma chi sono i figli della coppia più amata d’Italia?

Albano e Romina, chi sono i loro 4 figli

Come abbiamo visto Albano Carrisi e Romina Power hanno avuto ben quattro figli. La primogenita si chiama Ylenia è purtroppo da tantissimi anni ormai è letteralmente scomparsa nel nulla. Il secondogenito si chiama invece Yari ed è un noto musicista cresciuto proprio al fianco dei suoi genitori, che molto spesso accompagnava anche in tournée. Non è quindi un caso il fatto che sia cresciuto in questo ambiente diventando oggi un bravo musicista.

Poi è arrivata Cristel nata esattamente il 25 dicembre 1985 e non poteva non essere una cantautrice. Ad ogni modo, dopo aver seguito in parte le orme dei genitori poi si è affermata come stilista. L’ultima arrivata è invece Romina Junior nata nel 1987 a Cellino San Marco. Ha dimostrato in questi anni di avere un grande talento ma soprattutto voglia di sfondare nel mondo del cinema e del teatro.