Oroscopo Paolo Fox oggi domenica 23 Maggio 2021: previsioni tutti i segni

Ariete

Acquisterai le cose tanto necessarie e utilizzerai i tuoi soldi con saggezza. Vuoi mettere in pratica alcuni progetti che non hai fatto nella tua giornata. Sei in un buon momento economico, ma devi cercare di risparmiare di più. Ti stai dedicando molto agli altri ma devi pensare anche a te stesso. Ti comporti bene socialmente e questo ti darà una grande sicurezza in te stesso. Innamorato, puoi incontrare una persona nativa del Leone che diventerà una buona compagnia o qualcos’altro. Dovresti avere un po ‘più di onestà con il tuo partner in modo che non si fidi. Anche se ti senti bene, non smettere di prenderti cura del tuo stato emotivo. Non sarebbe male seguire una dieta più sana ed equilibrata per migliorare la propria salute. Cerca di mantenere le buone abitudini che stai iniziando a sviluppare.

Toro

Stai attraversando un momento un po ‘difficile per la tua economia, rilassati. Dovrai lavorare un po ‘di più al lavoro, sei piuttosto disperso. Fai attenzione agli eccessi finanziari che ti costringono a rifare i tuoi piani. Il tuo partner ti sta rendendo le cose difficili, cerca di parlare di più. Ti sentirai attratto da qualcuno che non è il tuo partner, ma fai attenzione. Ascolta il tuo intuito e segui il tuo primo impulso, che avrà successo. Se vuoi fare bene in amore, non essere così esigente, pensaci. Lascia andare i pensieri negativi che ti impediscono di migliorare te stesso. Non perdere l’occasione di iniziare una nuova attività, sarà molto positivo. Ti senti bene, vuoi restare a casa e fare qualcosa di rilassante.

Gemelli

Aspiri a un aumento di stipendio sul lavoro e la verità è che te lo meriti. Fai attenzione oggi con il gioco d’azzardo, le stelle non sono dalla tua parte. In amore potresti consolidare una relazione incipiente, se è il tuo caso, oggi. Il dialogo sarà molto importante affinché le tue relazioni personali funzionino. Puoi incontrare una persona speciale e significativa nella tua vita oggi. Il tuo partner ti aiuterà a cambiare atteggiamento e a mantenere il controllo emotivo. È un buon palcoscenico per fare conquiste e divertirsi al riguardo. Oggi non ti sentirai completamente in buona salute, ma passerà con le ore. Dimentica quei problemi, ti preoccupi troppo e non hai ragioni, ti sentirai molto bene. Non hai la tua giornata migliore a livello fisico, ma presto ti riprenderai, rallegrati.

Cancro

Se sei senza lavoro e stai cercando qualcosa, ora ti verranno offerte diverse opportunità. Sarebbe bene per te provare a gestirti un po ‘meglio, sai che puoi farlo. Anche se hai dubbi sul lavoro, che hai, ti si addice molto, continua con il tuo lavoro. Non fidarti di una certa persona che improvvisamente ti si avvicinerà troppo. C’è una persona che devi tenere lontana da te, niente ti si addice. In amore, prenditi cura della gelosia, da parte tua e da quella del tuo partner, può essere un problema. Devi uscire, muoverti ed esercitarti molto, hai molta energia. Stai un po ‘attento con la schiena, cerca di non fare sforzi inutili. Le tensioni ti causeranno un po ‘di stress, prova a disconnetterti. Non dimenticare le recensioni in sospeso, soprattutto con il dentista, prenditi cura della tua salute.

Leone

Ascoltate con attenzione questo Mercurio amico che suggerisce strategie. Dategli retta quando vi dice di tessere una rete di alleanze sotterranee nel vostro contesto professionale. La competizione è accesa, gli avversari non mancano, ma intraprendere una guerra aperta non vi conviene. L’allineamento planetario rende questo momento di grande intuizione per te. I tuoi obiettivi e le tue aspirazioni personali verranno messi a fuoco quando inizi a sperimentare un po ‘di conflitto. Una sfida può essere proprio ciò di cui hai bisogno per immergerti nei tuoi obiettivi con ulteriore zelo. Prendi sul serio il tuo programma di esercizi ora, perché potresti essere soggetto a lesioni se non sei concentrato sul tuo corpo. Presta particolare attenzione alle gambe e ai piedi.

Vergine

Siete notoriamente dei saggi, ma qualche frittata rischiate di farla anche voi, ora che tanti pianeti percorrono i Gemelli e Giove si è trasferito in Pesci. A rompervi le uova nel paniere sarà soprattutto Mercurio, tra l’altro vostro pianeta guida, che quando è in Gemelli è veloce e vi annebbia la mente. Il transito di oggi ti rende incline a problemi di comunicazione. Questo non vuol dire che devi tenere la bocca chiusa, tuttavia trarrai beneficio dal pensare prima di parlare. L’esercizio fisico è un ottimo modo per rallentare la mente mentre ci si prende cura del corpo. Una lunga corsa nello spazio aperto può darti ciò di cui hai bisogno per farti capire: chiarezza di mente, certezza dello scopo e le migliori intenzioni. Bevi molta acqua per eliminare quelle fastidiose tossine!

Bilancia

Malgrado il fronte del cuore riceva aspetti molto favorevoli, rischiano invece di essere limitati dall’ansia i progetti professionali. Marte dissonante soffoca le ambizioni, determinando un atteggiamento rinunciatario. Prudenza negli investimenti, soprattutto quelli condotti all’estero. L’energia di oggi ti dà un aiuto in termini di espressione di ciò che senti; tuttavia, resta particolarmente sintonizzato sull’origine delle tue emozioni. Potresti confonderti emotivamente e trasferire le frustrazioni di una relazione su un’altra. Queste sono cose che accadono e possono essere riconosciute, ma potresti anche voler trascorrere un po ‘di tempo da solo in questi giorni. L’esercizio fisico è un ottimo modo per prendersi un po ‘di tempo per te stesso mentre ti senti ancora parte del mondo!

Scorpione

L’allineamento planetario di oggi favorisce la comunicazione in quasi ogni aspetto della tua vita. La chiave è capire il principio dell’amore fraterno. Se cerchi di capire, piuttosto che essere capito, sarai molto aiutato da questo transito. Per preparare la mente e le orecchie all’ascolto, fai dei respiri profondi e trattieni la posizione per un secondo o due prima di espirare bene e a lungo. Questo fa scorrere il sangue intorno alla tua testa e supporta i tuoi processi mentali.

Sagittario