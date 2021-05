Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti: la loro frequentazione infiamma il gossip

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

A distanza di mesi quel terremoto continua, ogni momento è buono per avvertirne le scosse. Ma andiamo per gradi, in questo caso quelli della scala del cuore. Era autunno, Elisabetta Gregoraci, rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, riceve una sorpresa.

Un piccolo aereo sorvola la Casa e lascia libero nell’aria uno striscione con scritto: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Sono le intense parole della canzone 9.3 di Mr. Rain ed Elisabetta, con occhi luminosi, coglie subito il messaggio, capisce che è per lei. Inutile fare domande sul mittente: la bella di Soverato sorride, tace e cerca di cambiare argomento.

Passa il tempo, lei esce dal reality e riprende la sua vita quotidiana. Qualche giorno fa, sempre a sorpresa, è ricomparsa la stessa frase grazie a una storia pubblicata su Instagram. Stavolta non in cielo, bensì tatuata sul braccio di Stefano Coletti, pilota automobilistico monegasco di 32 anni.

Seppur distante dal mondo dello spettacolo, non è la prima volta che si parla di lui accostandolo alla Gregoraci. Già quando lei era nella Casa aleggiava il suo nome. Entrambi vivono a Montecarlo, saranno legati da un’amicizia, si pensava sulle prime.

Alcuni, invece, azzardavano che tra i due ci fosse qualcosa di più. Già allora, però, Elisabetta specificava che il suo cuore batte forte solo per il figlio Nathan Falco, nato undici anni fa dalle nozze con Flavio Briatore. Qualcuno arricciava il naso, qualcuno scuoteva la testa, altri invece hanno creduto alle sue parole, seppur increduli che una bella donna come lei fosse ancora single.

Sono passati mesi da quelle dichiarazioni e, nelle ultime ore, la storia si è tinta di rosa. Coletti ha pubblicato nelle sue storie su Instagram alcune foto che lo ritraggono insieme con Elisabetta. Sono vicini, abbronzati, in costume, gli scatti tradiscono confidenza. Lei gli schiocca un bacio sulla tempia, lui la cinge con il suo braccio possente, tatuato con la frase di Mr.Rain, lasciando che sia un cuore rosso fuoco a fare la didascalia alle immagini.

Eccolo il tassello che mancava per completare il puzzle! Quindi, il rapporto tra i due c’è. A questo punto c’è chi ha scomodato persino la parola amore. Noi restiamo più cauti. Che si tratti di una forte amicizia oppure qualcosa di più sarà il tempo a chiarirlo. Non abbiamo nemmeno finito di formulare il pensiero che ci ha pensato Stefano, con un lungo post sulle storie del suo Instagram, a fare chiarezza o per lo meno a dare la sua verità, una verità che potrebbe essere dettata dal desiderio di riservatezza.

“Conosco Elisabetta da anni e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e per conquistare il suo cuore. Non eravamo assieme ai tempi del GF, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa: è una persona unica, speciale e non si merita sicuramente questo trattamento”, scrive, accendendo la fantasia di chi legge. Per poi, però, farla planare in un lapidario: “Eli e io non stiamo assieme”.

Non è tutto contraddittorio? Ed Elisabetta? Lei, sempre con una storia su Instagram, puntualizza: “L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché io voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.

I contorni di questa vicenda rosa si stanno dunque tingendo di giallo. Resta un’unica certezza: i terremoti, quando meno te lo aspetti, tornano a far tremare la terra sotto i piedi, a far palpitare il cuore. Coletti lo sa bene, se l’è impresso sulla pelle.