Oroscopo Branko domani lunedì 24 Maggio 2021: Previsioni tutti i segni

Leone – L’amicizia torna in auge e l’amore può aspettare Che l’amore ci sia o non ci sia importa poco, ora che il focus si è spostato di nuovo sulle amicizie, preziose e profonde, ma libere da vincoli e pretese. Intanto il novilunio aggiunge al solito giro qualche faccia nuova, particolarmente stimolante, da incontrare e conoscere meglio, mantenendo sì le distanze sul piano fisico, mentre il cuore si godrà il progressivo avvicinamento, senza timori di contagio. Il bello è che darai senza aspettative e la tua generosità troverà subito larghissimo consenso.

Vergine – Dirige chi sa, a patto che sappia chiedere A prescindere dal risultato, sgobbare come un mulo ti mette in pace con la coscienza. Ora, però, consapevole di aver fatto del tuo meglio, ti aspetterai qualcosa in più, almeno un complimento, un grazie o una scorciatoia per raggiungere la postazione dei tuoi sogni: né troppo in alto (la responsabilità di procura il mal di pancia), ma nemmeno troppo in basso. Momento ideale per imparare a chiedere, proporti, osare di più. Vali, ciò che ti manca è solo un po’ di autostima e ora che l’hai scoperto dovranno scoprirlo anche gli altri.

Bilancia – Viaggiare per trovare se stessi La voglia di viaggio torna ad accarezzarti, non prepotente ma insinuante sì. Se per il tuo spirito aderente alle regole e sempre un po’ timoroso di oltrepassare la linea rossa, prenotare aerei o un posto sui Freccia è ancora azzardato, troppo distante da uno stile fluido, il tuo preferito, viaggerai attraverso l’arte, contemplando opere di grandi autori di ogni Paese del mondo, dalla magnificenza delle piramidi, agli splendidi cromatismi dei vasi antichi, fino pittura e alla scultura contemporanea. Un volo nello spazio e nel tempo che non ti lascerà mai a bocca asciutta.

Scorpione – Investire denaro, energia, tempo Basta attesa, è tempo di investire denaro, energia, professionalità e naturalmente anche tempo, preziosissimo in un momento come questo. Frena però l’impulso di attaccarti con le unghie e i denti a ciò che desideri e speri, con la possessività tipica del tuo ascendente. A volte tentando di trattenere si perde, al contrario si guadagna lasciando andare, perché le cose hanno una saggezza intrinseca e forse sanno più delle persone cosa e quando sia opportuno fare o quando invece conviene desistere, attendendo il momento propizio. I cinesi lo chiamano Wu Wei, “non agire”.