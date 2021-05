Greta e Lea Favino: chi sono i figli di Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti?

Share Facebook

Greta e Lea Favino sono le figlie del noto attore Pierfrancesco e dell’attrice Anna Ferzetti. La coppia di attori è una tra le più importanti e anche una tra le più longeve e amate del mondo dello spettacolo. Pierfrancesco Favino e la moglie stanno insieme ormai da oltre vent’anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Da loro amore sono nate due figlie ovvero Greta e Lea. Ma cosa sappiamo di loro e delle loro vita privata?

Greta e Lea Favino, chi sono le figlie di Pierfrancesco e Anna Ferzetti

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino hanno avuto due figlie ovvero Greta e Lea. La primogenita è nata esattamente nel 2005 e di conseguenza ha 16 anni e pare che sia molto legata ai suoi genitori. Si dice che frequenti il liceo a Roma che è la città dove vive, insieme alla sua famiglia. La secondogenita di Pier Francesco e Anna si chiama invece Lea ed è nata nel 2012 e sembra abbia 9 anni. Anche lei ovviamente è molto legata a mamma e papà e per questo li segue anche sul lavoro. In diverse occasioni abbiamo visto le figlie accompagnare anche i genitori sul importanti Red Carpet.