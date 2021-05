Adriana Riccio: chi è la compagna di Flavio Insinna, età, carriera, vita privata

Share Facebook

Adriana Riccio è la compagna di Flavio Insinna, ovvero uno dei conduttori più amati della televisione italiana. Sembrerebbe che la donna non appartenga al mondo dello spettacolo. Ma come si sono conosciuti i due?

Adriana Riccio, chi è la compagna di Flavio Insinna

Flavio Insinna è uno dei conduttori di Maggiore successo del nostro paese. E’ al timone del programma l’Eredità che va in onda su Rai 1 tutti i giorni. La sua compagna si chiama Adriana Riccio e non fa parte del mondo dello spettacolo. I due pare che si siano conosciuti all’interno dello studio televisivo di Affari Tuoi il programma che all’epoca era condotto proprio da Flavio. Lei invece aveva partecipato al programma di Rai 1 con la Regione Veneto e all’epoca vinse anche un bottino di circa €36000.

È stato durante la partecipazione al programma da parte di Adriana che è scattato il colpo di fulmine tra i due. Ad ogni modo, Adriana e Flavio non si sono mai sposati e non hanno avuto figli, ma vivono una storia d’amore piuttosto importante. Riguardo la sua vita privata Flavio è stato da sempre molto e riservato e proprio per questo motivo non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua attuale compagna.