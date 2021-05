Silvia Verdone: chi è la moglie di Christian De Sica, età, carriera, fratello, figli

Share Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Silvia Verdone oltre ad essere la sorella del noto Carlo Verdone è anche la moglie di Christian De Sica. I due si sono sposati ormai tanti anni fa e insieme hanno costruito una bellissima famiglia insieme ai loro due figli. Ma cosa conosciamo di Silvia Verdone?

Silvia Verdone chi è la moglie di Christian De Sica

È nata nel 1958 ed è la figlia dello storico Mario Verdone ovvero uno dei più importanti esponenti della cinematografia italiana. Intorno alla fine degli anni sessanta, ha esordito in televisione come la signorina buonasera per Rai 3.

Sicuramente questa è stata un’esperienza che poi ha anticipato quello che ha fatto nel corso della sua carriera, ovvero la produttrice. Sembra aver iniziato questo lavoro durante gli anni 90 con delle pellicole con protagonista Christian De Sica, come i Simpatici & antipatici. La donna ha conosciuto poi Christian De Sica quando era soltanto un adolescente. Pare che il fratello ovvero Carlo non fosse particolarmente d’accordo anche se in realtà conosceva molto bene Christian perché erano stati compagni al liceo. Christian infatti è stato da sempre uno dei migliori amici di Carlo oltre che suo cognato. Le nozze tra Silvia e Christian si sono celebrate nel 1980.