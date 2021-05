Protagonista di più di cinquanta film e di numerose serie televisive di successo, tra cui Rocco Schiavone, campione di ascolti su Raidue, Marco Giallini (58) ha ripercorso, in una toccante intervista al Corsera, la storia d’amore con la moglie Loredana e il dolore per la sua scomparsa.

Giallini ha confessato di non essersi più innamorato dopo la morte della moglie: “Per 27 anni, non ci siamo mai lasciati e non abbiamo mai litigato. Lei era la donna mia e io il suo uomo. Nel mondo, quante ce ne possono stare di persone per te? Una!”.

E ha raccontato di parlarle ancora: “Quando sto solo e qualcosa non va. Dico: Eh, amore mio (…). Il pensiero che lei rientri a casa da un momento all’altro dura due anni, poi, capisci che morire è prassi. Non a 40 anni. Non fra le mie braccia, mentre prendiamo le valigie per le vacanze. Ma non sono l’unico a cui è successo”.