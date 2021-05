ARIETE Un’infinità di parole, ma con pochi interlocutori, sempre gli stessi. Scarsi gli amici, esiguo anche il numero degli amori, a coccolarti resta la famiglia, dove inalberarsi è facile, ma altrettanto far la pace! VOTO da 1 a 10: 7

TORO La voglia di cambiamento che ti divora coinvolge tutto, ma quanto ti costa! All’avanguardia in tutto ti farai un sacco di amici, ma occhio alle distanze: per quelle ravvicinate… non è ancora tempo! VOTO da 1 a 10: 8

GEMELLI Compleanno smart, con tanti amici attorno e un’infinità di progetti in testa (anche troppi). Comprensibile la tua voglia di viaggio, il regalo preferito, ma fino a fine mese, se tu non sei prudente lo saranno gli altri anche per te. VOTO da 1 a 10: 10

CANCRO Litigiosissimo e il partner non sarà da meno, solo che tu esploderai, lui o lei, invece, si limiterà a tenere il muso. Il vero problema è la comunicazione, si parla poco e anche quel poco usando parole sbagliate. Dritta maliarda della notte: usa la lingua in modo alternativo! VOTO da 1 a 10: 6

LEONE Inutile far roteare la spada come Don Chisciotte, un conto sono le passioni letterarie, un conto i fatti. Non ti sei accorto che stai combattendo contro un muro? Colleghi solidali contro un capo intrattabile, ma appunto perché è il capo la ragione se la prende lui. VOTO da 1 a 10: 6

VERGINE Idee luminose. Si nota lontano un miglio che sei un genio, corteggiatissimo sul lavoro, gettonato tra gli amici. L’unico a non saperlo sei proprio tu, afflitto da una modestia che ti rende canarino, anche se hai testa d’aquila e ali da condor! VOTO da 1 a 10: 8

BILANCIA Di amici e conoscenti sparpagliati nel mondo continuerai ad averne in quantità, ma in fatto di amori… zero! La cosa ti dispiacerà moltissimo, perché il cuore tu lo metti sempre al primo posto. O meglio, un grande amore ci sarà ma probabilmente avrà quattro zampe. VOTO da 1 a 10: 5

SCORPIONE In affari la perspicacia è e rimarrà il tuo cavallo di battaglia: frughi nella mente dell’interlocutore proponendogli esattamente ciò che si aspetta da te. E se dietro la fregatura c’è, non si vede! VOTO da 1 a 10: 9

SAGITTARIO Belle notizie in famiglia. Un pupo o un cambio di lavoro imporrà a breve anche un trasloco, con miglioramento evidente di zona e tipologia abitativa, quasi una piccola reggia. Ti mancheranno le facce di sempre, ma facile come sei alla chiacchiera farai in fretta a stringere nuove amicizie. VOTO da 1 a 10: 10

CAPRICORNO Il lavoro non manca e ti farà sgobbare come un mulo, quanto ai guadagni… dovrai ancora fischiettare parecchio prima di intascare! L’essenziale è avere sicurezze, almeno su questo fronte, perché su quello del cuore tutto viene e va alla velocità della luce. VOTO da 1 a 10: 8

ACQUARIO Quello di sempre, colto, studioso, intellettuale, ma un po’ meno ciarliero del solito e, caso strano, più prudente e riflessivo. A farti sorridere lavoro e finanze, sempre che il socio non sia un rompiscatole. VOTO da 1 a 10: 7

PESCI Più sereno e pacifista del consueto, guarderai la vita con lenti rosa. Se nuvole ci sono le lascerai indietro, davanti agli occhi solo il sole. Invidiato sul lavoro. VOTO da 1 a 10:9