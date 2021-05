Oriella Dorella è una delle ballerine e artiste più versatili del nostro paese. Sembra che nel corso di questi anni sia riuscita ad ottenere una grande notorietà, non soltanto in teatro ma anche in televisione. Di lei sappiamo soltanto che è una delle ballerine più famose del nostro paese e che ha interpretato vari personaggi. E’ stata protagonista di tanti spettacoli che hanno avuto un successo straordinario anche all’estero. Ma che cosa sappiamo in realtà di lei, di quello che è stato il suo esordio, la sua carriera e anche parte della sua vita privata? Conosciamola meglio.

Oriella Dorella, chi è

Oriella è nata il 25 gennaio 1952 a Milano sotto il segno zodiacale dell’Acquario. Da sempre pare che abbia avuto una certa passione per la danza, tanto che da piccolina aveva l’abitudine di indossare abiti molto vaporosi della zia e improvvisare dei passi di ballo. Sembra che da piccola immaginasse di poter ballare un giorno davanti ad un grande pubblico, sogno che si è realizzato perché è diventata effettivamente una delle ballerine più importanti del nostro paese. È stato all’età di 8 anni che il destino ha bussato alla sua porta. Sembra che sfogliando un giornale, nonostante fosse soltanto una bambina, aveva letto che l’iscrizione alla scuola di ballo del teatro La Scala fosse gratuita e che ci fosse anche la possibilità di poter seguire le scuole dell’obbligo al proprio interno.

L’aneddoto sul come ha iniziato a danzare, la sua carriera

Piuttosto felice di questa cosa, Oriella pare che riuscì a convincere anche i suoi genitori a farla iscrivere, ma purtroppo il tempo era scaduto e le graduatorie erano già state chiuse. Questo sarebbe stato appreso dalla bambina, proprio nel momento in cui insieme ai genitori si era recata per la presentazione dei documenti. Il portiere della scuola, vista l’enorme delusione della piccola, si offrì di portare i documenti in segreteria personalmente. Questo le ha aperto le porte del futuro. Si è diplomata nel 1969 e poi ha ballato come solista e come prima ballerina. E’ diventata anche ètoile nel corpo di ballo del Teatro alla Scala ed è diventata anche direttrice artistica del Balletto di Milano. In tv è approdata negli anni ’80 sempre come ballerina. L’abbiamo vista recitare anche in diverse fiction come Grandi domani e Non smettere di sognare.

Vita privata

Riguardo la sua vita privata sappiamo che per tanti anni è stata sposata con Eugenio Gallavotti un giornalista ed ex direttore di Elle dal quale poi si è separata. Sembrerebbe che improvvisamente il marito l’abbia abbandonata e se ne sia andato. Non hanno mai avuto figli naturali, ma sembra che abbiano fatto ricorso all’adozione, adottando due fratellini brasiliani di nome Moises e Marcos.