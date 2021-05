ARIETE

Oggi sarai in grado di mescolare le diverse possibilità che hai nei tuoi incontri con gli altri. Sarà opportuno gestire con calma il consenso tra le idee di tutti. È importante ciò che ognuno contribuisce e soprattutto le idee indipendenti e con note di libertà. AMORE: Noterai tendenze contrastanti ma la cosa principale sarà che rifiuterai di usare quelle più aperte e sincere per evitare grossi problemi. LAVORO: Devi lasciarti alle spalle questioni del passato che non hai più bisogno di mantenere in questo momento. È consigliabile lasciarsi alle spalle certi atteggiamenti personali. CAMBIAMENTI: è un giorno per usare la tua arte di parlare e il tuo modo di interagire con gli altri, dal momento che stai attraversando un momento alto e grande.

TORO

Oggi dovrai occuparti principalmente di tutte le questioni che hanno a che fare con gli investimenti e con le questioni fondiarie o immobiliari. È importante organizzare molto bene l’economia, in modo che le spese siano il minimo in tutto ciò che fai in questo giorno. AMORE: è un giorno per dare il tuo amore a destra e a manca, specialmente ai tuoi cari e al tuo partner. LAVORO: sarà un giorno in cui è consigliabile che usi la tua percezione interiore per gestire al meglio la famiglia e gli affari interni. CAMBIAMENTI: In questo giorno dovrai apportare alcune modifiche al modo di svolgere le questioni economiche e i guadagni derivanti dalla tua professione.

GEMELLI

Oggi dovrai trattare con alcune persone con cui hai accordi o accordi verbali. Devi avere una mente aperta e partecipare alle idee in comune, che è più facile raggiungere un consenso in cui tutti voi vincete. AMORE: dovrai interagire sempre con precisione; Per fare questo, usa la tua percezione sensoriale e la tua capacità di osservare il linguaggio non verbale. LAVORO: Sarà una giornata molto agile e precisa per tutte le questioni relative alla comunicazione, alla scrittura e alle relazioni in generale. CAMBIAMENTI: Devi iniziare le tue iniziative in modo sereno e mantenendo la cordialità con le altre persone.

CANCRO

È consigliabile che ti metti nei panni degli altri e che presti attenzione principalmente a ciò che hanno da dirti. Se utilizzi questa tecnica ti renderai conto che è molto più facile raggiungere accordi e che l’ambiente è più benefico e armonioso per tutti. AMORE: è un giorno in cui è importante tenere a bada i tuoi ideali e i pensieri interiori che sorgono in ogni interazione che hai con altre persone. LAVORO: Sarà una giornata in cui dovrai stabilizzare le tue basi finanziarie e il modo per risparmiare al meglio tutto ciò che deriva dai tuoi guadagni CAMBIAMENTI: è il momento di imparare a risolvere alcuni problemi in sospeso del passato che ti porti dietro.