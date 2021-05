ARIETE Amore: essere buoni amici, oltre che amanti, unisce la coppia. Denaro: i tuoi risparmi verranno moltiplicati. Lavoro: al lavoro è felice. Salute: puoi ricadere da un raffreddore mal curato. Un’infinità di parole, ma con pochi interlocutori, sempre gli stessi. Scarsi gli amici, esiguo anche il numero degli amori, a coccolarti resta la famiglia, dove inalberarsi è facile, ma altrettanto far la pace! VOTO da 1 a 10: 7

TORO Amore: sei particolarmente ricettivo all’amore. Soldi: i problemi finanziari renderanno la tua giornata amara. Lavoro: se canalizzi bene la tua energia, il tuo lavoro sarà perfetto. Salute: un esercizio fisico eccessivo può causare lesioni. La voglia di cambiamento che ti divora coinvolge tutto, ma quanto ti costa! All’avanguardia in tutto ti farai un sacco di amici, ma occhio alle distanze: per quelle ravvicinate… non è ancora tempo! VOTO da 1 a 10: 8

GEMELLI Amore: un momento propizio per un nuovo idillio nella tua vita. Soldi: fai attenzione al gioco d’azzardo. Lavoro: pensa se sarai in grado di svolgere il lavoro che vogliono commissionarti. Salute: riposarsi tempestivamente il più possibile durante la notte. Compleanno smart, con tanti amici attorno e un’infinità di progetti in testa (anche troppi). Comprensibile la tua voglia di viaggio, il regalo preferito, ma fino a fine mese, se tu non sei prudente lo saranno gli altri anche per te. VOTO da 1 a 10: 10

CANCRO Amore: nell’ambiente familiare, l’invidia porterà a problemi. Soldi: una persona vicina richiede un prestito, aiutalo. Lavoro: al lavoro, continua a incoraggiare la creatività del tuo team. Salute: la schiena potrebbe far male. Litigiosissimo e il partner non sarà da meno, solo che tu esploderai, lui o lei, invece, si limiterà a tenere il muso. Il vero problema è la comunicazione, si parla poco e anche quel poco usando parole sbagliate. Dritta maliarda della notte: usa la lingua in modo alternativo! VOTO da 1 a 10: 6

LEONE Evita di lasciare che qualcuno ti blocchi nelle tue decisioni ed esercita potere su te stesso. Sei già maturo e sai cosa fare senza dover chiedere aiuto a qualcuno. Amore: Probabilmente sorgeranno situazioni confuse con la tua anima gemella. Dovrai essere cauto e cercare di mantenere un dialogo attivo. Ricchezza: Se stavi pensando di fare dei lavori di ristrutturazione a casa tua, fallo senza esitazione. Non aver paura di generare queste spese per abbellire la facciata della tua casa. Benessere: Renditi conto che questi sono giorni in cui devi preoccuparti della tua salute. Se devi spostare mobili o cose pesanti nella tua casa, cerca di non trascurare le articolazioni.

VERGINE Sarebbe bello se smettessi di decidere per gli altri senza che lo chiedano. Cerca di scoprire cosa vogliono gli altri prima di impostare i tuoi criteri. Amore: Per quanto tu possa sentirti triste per la separazione con la tua cotta, evita di cadere nella depressione. Sai che la relazione non sarebbe più migliorata. Ricchezza: Se stai per acquistare proprietà personali, preparati perché c’è una buona opportunità per farlo. Vedi se è quello che stai veramente cercando. Benessere: Diminuire le tensioni, altrimenti potrebbe provocare mal di testa. Cerca un’attività che ti rilassi, evita di assumere farmaci.

BILANCIA Cerca di definire quali sono le vere priorità nella tua vita e poi vai avanti con ciò che non merita così tanta attenzione. Non perdere tempo. Amore: Dai alla tua anima gemella più libertà, smettila di costringerla a fare cose che non vuole fare. Smetti di essere così dominante con le persone intorno a te. Ricchezza: Senza esitazione, presenta alcuni dei progetti che hai in mente da molto tempo e fidati delle tue capacità. Sappi che avrai molto successo in pochi giorni. Benessere: Mettiti in relazione con i tuoi bisogni interiori. Trova informazioni su attività legate all’arte come cantare, ballare o dipingere. Scegli quello che ti piace di più.

SCORPIONE Preparati, perché oggi sarà un giorno speciale per pianificare tutti i desideri che desideravi nella tua vita. Sappi che presto sarai in grado di raggiungerli. Amore: Condividere i sentimenti non sarà sicuramente facile per te, poiché la tua anima gemella è confusa. Prima di incolparla, siediti con lei e discuti della situazione. Ricchezza: In questi tempi sappi che non ti conviene trascurare così tanto l’economia e lasciarla nelle mani degli altri. Prenditi cura dei tuoi soldi da solo. Benessere: Prova a rinnovare l’immagine, opta per un cambio di look. Anche se il tuo salone è chiuso, usa la tintura che hai acquistato e cambia il colore dei capelli.

SAGITTARIO Sappi che si sta avvicinando una fase in cui tutto ciò che progetti crescerà in modo efficace. Stabilisci nuovi obiettivi, poiché otterrai il successo atteso. Amore: Grazie alla Luna potrai conquistare il cuore di qualcuno a te molto caro. Smettila di bighellonare e chiama quella persona che ti piace così tanto. Ricchezza: Sii più cauto nelle tue finanze e attività, poiché possono verificarsi ritardi e perdite di capitale. Cerca di essere più responsabile con le tue risorse. Benessere: Approfitta di questa giornata per mettere il tuo talento al servizio della comunità. Entra in contatto con quel social club a cui sei sempre interessato e dai loro una mano online.

CAPRICORNO Avrai bisogno di affrontare la vita in modo responsabile e paziente, altrimenti tutto ciò a cui metti la mente potrebbe diluirsi rapidamente. Cerca di calmarti. Amore: Se hai intenzione di rompere con la tua anima gemella, dovresti pensare se la ami davvero. Valuta la situazione prima di prendere una decisione di cui potresti pentirti. Ricchezza: Non essere impaziente, cerca di trovare un equilibrio. Se devi firmare un contratto, fidati dei consigli che la tua famiglia ti dà di cui ti fidi. Benessere: Limita il consumo di cibo e fai esercizio. Essere in sovrappeso potrebbe causare disagio al tuo corpo e portare a problemi di salute.

ACQUARIO Oggi ti sentirai una persona più forte grazie a quei clamorosi cambiamenti che hai vissuto mesi fa. Cerca di usare quell’energia per intraprendere nuove cose. Amore: Sappi che se reprimi i tuoi sentimenti, rischi di confondere la tua anima gemella. Mostra come ti senti e pensi ogni momento in cui lo esprimi. Ricchezza: Un momento opportuno per avviare quell’attività che hai in sospeso. Smetti di dubitare e abbandona le paure che devi investire in esso. Benessere: Se ti senti in sovrappeso, prova a cambiare la tua routine. Sappi che con una dieta a base di frutta, verdura e molti liquidi sarai in grado di purificare il tuo corpo.

PESCI Anche se non lo desideri, dovrai prenderti una pausa o non sarai in grado di adempiere ai tuoi obblighi. Sappi che il tuo ritmo di vita ha raggiunto livelli rapidi. Amore: Dopo così tanto tempo, ti sentirai finalmente completamente felice in amore. Sappi che puoi vivere momenti gioiosi con la tua anima gemella come mai prima d’ora. Ricchezza: Impegnati per iniziare la giornata con le migliori intenzioni di non spendere troppo. Prova a misurare gli acquisti che fai, evita di indebitarti ancora di più. Benessere: Sappi che non dovresti lasciare che l’invidia di ciò che ti circonda ti faccia sentire insicuro. Aumenta l’autostima e rafforza ulteriormente la tua personalità.