Google Doodle di oggi festeggia i 107 anni della compositrice giapponese Akira Ifukube, un prodigioso talento nella musica classica e nelle colonne sonore.

Tra i film uno dei brani che divenne ampiamente noto per il suo lavoro sulla colonna sonora originale dei film “Godzilla” negli anni ’50.Akira Ifukube è nata in questo giorno nel 1914 a Kushiro, Hokkaido, giappone, in una distinta discendenza familiare risalente almeno al 7 ° secolo.

Appassionato ascoltatore di spartiti musicali europei da adolescente, aspirava a intrecciare la sua identità nazionale profondamente radicata nelle composizioni originali. Un’idea ancora più solidificata dopo aver ascoltato l’emozionante pezzo orchestrale del compositore russo Stravinsky del 1913 “The Spring Sagração” all’età di 14 anni.

Nel 1935, Akira lasciò casa per studiare silvicoltura all’Università di Hokkaido, dove scrisse “Japanese Rhapsody”, il suo primo numero orchestrale originale.

Dopo un breve periodo come impiegato forestale e trasformatore di legno, scelse di dedicarsi alla composizione musicale a tempo pieno.

Nel 1947 pubblicò la prima delle sue oltre 250 colonne sonore cinematografiche che produsse nel mezzo secolo successivo.

L’apice della sua carriera nella colonna sonora del film arrivò nel 1954, quando scrisse la colonna sonora di “Godzilla”, di cui creò il caratteristico ruggito afferrando un guanto di pelle rivestito di resina e trascinandolo contro la corda sciolta di un basso.

Oltre al suo lavoro di compositore per tutta la vita, Akira è stato presidente del Tokyo College of Music dal 1976 e ha pubblicato un libro teorico di 1.000 pagine intitolato “Orchestrazione”.

Il governo giapponese onoro i risultati della sua vita con l’Ordine della Cultura e l’Ordine del Santo Tesoro.

Buon compleanno, Akira Ifukube!