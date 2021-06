ARIETE – Strana settimana. Nella prima metà Venere e Mercurio vivacizzano questi giorni e li rendono favorevoli a nuovi incontri, a conoscenze capaci di scatenare turbamenti ormonali. Ma non vi lanciate troppo, perché dopo il 3 con Marte e Venere in quadratura gli appetiti erotici avranno qualche défaillance.

TORO – Sì alle avventure erotiche, no a quelle sentimentali. Perché, se il richiamo dell’eros è forte, il cuore viene zittito fino al 2 da una Venere tutt’altro che romantica e propensa a nuove esperienze affettive. Astro che suggerisce invece di occuparvi del conto in banca: non esiste solo l’amore.

CANCRO – Buon compleanno, novelli Castore e Polluce. A inizio settimana, dolci ma dialettici, riuscite a far dimenticare al partner le piccole marachelle: sono le magie di Mercurio e Venere (solo fino alle 13.20 del 2). Poi l’incantesimo si rompe. Giove e Nettuno nel settore lavoro alimentano qualche ansia.

GEMELLI – Marte nel segno vi dona una grande tenacia che però, per l’opposizione di Plutone, rischia di sfociare in una pericolosa testardaggine, specie per i nati tra il 15 e il 20 luglio. Cercate di tirare un po’ il freno. Dopo il 3, con più calma, le trattative commerciali, gli accordi e i contratti possono essere definiti meglio.

LEONE – Siate guardinghi, ruggenti dello zodiaco. La settimana si apre con la Luna congiunta a Saturno e in quadratura con Urano, tutti, come ormai sapete, in disarmonia al vostro segno. Si profilano difficoltà con tablet, cellulari, computer. Massima accortezza anche con possibili “ladri” di progetti.

VERGINE – Soffrite di sindrome da abbandono? Vi sembra che tutti vi ignorino? Prendetevela con Giove e Nettuno in Pesci aiutati da Sole e Mercurio in Gemelli. E soprattutto non fatevi tormentare da inutili sospetti. Vi potranno consolare la sensualità di Plutone, l’ardore di Marte e dal 3 la dolcezza di Venere.

BILANCIA – Dotati di una comunicativa convincente, potete dare il meglio nelle pubbliche relazioni. Con l’appoggio di Saturno, Sole, Mercurio siete capaci di battere nuove strade, trovare soluzioni vincenti e trasformare in occasioni di crescita le difficoltà disseminate da un Marte non proprio benevolo.

SCORPIONE – Ostacoli nel lavoro, diatribe legali, tensioni in famiglia: i problemi, superabili, non mancano. Marte, Giove, Nettuno e Plutone sono a vostro favore e dal 2 lo diventa anche Venere. Collaborazioni con i Cancro e con i Pesci filano lisce. Sfruttate la settimana per superare eventuali incomprensioni con loro.

SAGITTARIO – In amore, lo sapete anche voi, non si può dare mai nulla per scontato. Ricordatevelo adesso che Sole, Mercurio e Venere percorrono il vostro settore di coppia . Il partner, soprattutto se del Cancro, si aspetta sorprese e romanticismo. Proprio ciò che in questo momento potreste far mancare al rapporto.

CAPRICORNO – Marte opposto a Plutone ha il classico aspetto del predatore. Se l’adrenalina scorre a fiumi nelle vostre vene, fate una pausa e sentite Demostene: «Esiste un’isola di opportunità in ogni difficoltà». Dunque fermatevi a calcolare la sua rotta prima che una Venere arcigna ci metta lo zampino.

ACQUARIO – L’effetto del trigono di Sole e Mercurio a Saturno nel segno? Eccellente. Vi aiuta a essere soddisfatti delle relazioni stabili (anche di lavoro). Le relazioni che nascono ora sono caratterizzate da sobrietà e stabilità. Non saranno tutti sospiri e carezze ma la serietà dei sentimenti le renderà durevoli.

PESCI – Suggestivo il trigono tra Nettuno, nel segno, e Marte nel segno amico del Cancro a cui il 2 si aggiunge Venere. E uno dei pochi transiti di Marte che non potenzia il fisico ma la voglia di aiutare gli altri. Alcuni da tempo inquieti riflettono sulla scelta di entrare in gruppi spirituali o di volontariato.