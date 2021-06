Bilancia

La routine e il ritmo frenetico di questi giorni non lasciano tempo per coltivare l’amore. Assicurati di dargli il suo posto nel tuo cuore. Oggi: Devi rinunciare a parte degli impegni che hai deciso di prendere. Sarà impossibile per te rispettarli tutti, non essere testardo. Ricchezza: a poco a poco sarai in grado di integrarti nel tuo nuovo ambiente di lavoro. Fatti notare dai tuoi superiori in ogni occasione che hai. Benessere: impara a usare il tuo ambiente a tuo piacimento. Usa ogni atteggiamento o oggetto a tua disposizione come strumento per raggiungere i tuoi obiettivi.