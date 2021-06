Vergine

I desideri di cambiamento diventeranno più forti. Ottieni il sostegno di amici influenti e fai un ulteriore passo avanti nella tua carriera. Gli obiettivi professionali e i piani futuri possono cambiare in questa fase. Trasforma le frustrazioni in coraggio per spostare la tua vita in una direzione più attraente. L'apertura a nuove relazioni e occasioni d'amore segnerà questa fase. Prendi il tuo potere. Successo!