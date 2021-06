ARIETE – Sei un po’ preoccupato ogni giorno perché hai la sensazione che l’amore ti stia resistendo, Ariete. Invece, oggi devi riconoscere che la tua vita sociale è brillante, hai più offerte di quante tu possa occuparti. Forse la persona interessata a te teme proprio questo successo che hai tra la gente, crede che non avrà molte possibilità con te o direttamente nessuna. È nelle tue mani osservare attentamente e scoprire se qualcuno ti sta lanciando cose, possibilmente in un piano subdolo per paura di un rifiuto, per sentirti un verme. Guardati bene intorno oggi, Ariete, se sintonizzi la tua “parabolica” riuscirai a sentire chi è e se ti attrae, fai il primo passo, risveglia la loro fiducia. È bene che tu sia super concentrato sul lavoro, ma non lasciare da parte altre questioni importanti su base quotidiana, come l’amore, per esempio.

TORO – Se oggi ti sei svegliato così di buon umore, Toro, è perché finalmente non devi soffrire quotidianamente per la tua economia, che a volte è stata in uno stato precario. Non ora e non solo perché siamo all’inizio del mese. Stai iniziando un periodo di prosperità, il che non significa che i soldi torneranno utili, ma significa che ne avrai abbastanza e qualcos’altro. Questo ti aiuterà a sentirti più vitale ed energico, una preoccupazione in meno è una gioia in più. Inizi a vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto come qualche tempo fa. Prenditi del tempo oggi per pensare a cosa ha causato questo cambiamento nelle tue prospettive e nella tua realtà materiale, Toro. Forse tutto è correlato e vedrai che il tuo atteggiamento è molto importante ogni giorno.